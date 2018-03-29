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Режим повышенной готовности введен в Волоколамске, жителям выдали респираторы
30 марта 2018 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
В подмосковном Волоколамске вступает в силу режим повышенной готовности, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС."Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - сказали в главке. Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. "Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств", - сказали в главке. Однако, как сообщает Business FM, местные жители заявляют, что никаких средств индивидуальной защиты пока не получили. "Введен лишь режим подготовки к ЧС, то есть сегодня область будет утверждать этот режим", - пояснил один из них.

Подмосковные спасатели также заявили, что не видят предпосылок для массового вывоза жителей Волоколамска за пределы города. Тем не менее, нуждающиеся в санаторном лечении горожане смогут получить его в полном объеме, выехав в санатории при содействии администрации. Ранее местные жители потребовали ввести в город химвойска из-за превышения уровня диоксинов в воздухе. По их словам, норма загрязнения превышена в 87,5 раз.

Напомним, в четверг, 29 марта, в подмосковном Волоколамске тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг возле здания городской администрации. Участники акции потребовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами сероводорода со свалки "Ядрово".

В разгар митинга к протестующим вышел и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь, мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил митингующим, что было принято решение выдать жителям подмосковного города индивидуальные средства защиты. Кроме того, в школах решается вопрос об установке ультрафиолетовых ламп.
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