Режим повышенной готовности введен в Волоколамске, жителям выдали респираторы

30 марта 2018 г. Жители Волоколамска потребовали ввести в город химвойска

По словам активиста, эвакуацию в городе пообещали провести при превышении норм загрязнения в 50 раз, однако до недавнего времени власти говорили лишь о 12-кратном превышении. Местные жители требуют ввести в город химвойска.