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В Волоколамске быстро закончились маски и респираторы для местных жителей
30 марта 2018 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что средства защиты будут доставлены во все школы и дошкольные учреждения муниципалитета, сообщает . "Сегодня начали выдавать средства защиты, люди подходят в администрацию, на первом этаже организован пункт выдачи. Сейчас мы положительно решили финансовый вопрос и все респираторы доставят к понедельнику в дошкольные и школьные учреждения, к понедельнику этот вопрос будет закрыт", - сказал Вихарев, добавив, что по заявкам в случае необходимости средства будут доставляться на дом.

В то же время жители Волоколамска заявили, что большинство из них не получило респираторов и масок, которые стали раздавать горожанам. "В администрации выдавали вшивенькие респираторы от аэрозолей, но на данный момент они уже закончились, потому что их было всего две коробки", — рассказала Znak.com местная жительница.

Кроме того, волоколамцы отмечают, что выданные респираторы вообще не в состоянии защитить их от химических выбросов. "Респираторы спасают от пыли, но не от химических веществ, которые меньше ячеек самого респиратора. Так что только противогаз поможет", — говорит один из активистов.

Напомним, утром МЧС заявило, что первая партия респираторов уже выдана жителям Волоколамска, вскоре готовится закупка еще одной. В районе введен режим повышенной готовности, который включает ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения об их результатах. В МЧС отметили, что не видят причин вводить в Волоколамском районе режим ЧС, о котором просили местные жители на стихийном митинге, где, по оценкам активистов, собрались порядка 6 тысяч человек.
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