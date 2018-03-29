В Волоколамске быстро закончились маски и респираторы для местных жителей

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что средства защиты будут доставлены во все школы и дошкольные учреждения муниципалитета, сообщает
. "Сегодня начали выдавать средства защиты, люди подходят в администрацию, на первом этаже организован пункт выдачи. Сейчас мы положительно решили финансовый вопрос и все респираторы доставят к понедельнику в дошкольные и школьные учреждения, к понедельнику этот вопрос будет закрыт", - сказал Вихарев, добавив, что по заявкам в случае необходимости средства будут доставляться на дом.
В то же время жители Волоколамска заявили, что большинство из них не получило респираторов и масок, которые стали раздавать горожанам. "В администрации выдавали вшивенькие респираторы от аэрозолей, но на данный момент они уже закончились, потому что их было всего две коробки", — рассказала Znak.com
местная жительница.
Кроме того, волоколамцы отмечают, что выданные респираторы вообще не в состоянии защитить их от химических выбросов. "Респираторы спасают от пыли, но не от химических веществ, которые меньше ячеек самого респиратора. Так что только противогаз поможет", — говорит один из активистов.
Напомним, утром МЧС заявило, что первая партия респираторов уже выдана жителям Волоколамска, вскоре готовится закупка еще одной. В районе введен режим повышенной готовности
, который включает ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения об их результатах. В МЧС отметили, что не видят причин вводить в Волоколамском районе режим ЧС, о котором просили местные жители на стихийном митинге
, где, по оценкам активистов, собрались порядка 6 тысяч человек.