В Волоколамске быстро закончились маски и респираторы для местных жителей

30 марта 2018 г. Режим повышенной готовности введен в Волоколамске, жителям выдали респираторы

Режим повышенной готовности подразумевает ограничения на ввоз мусора на полигон и регулярные замеры воздуха, о введении режима чрезвычайной ситуации речи не идет. Жителям города выдана первая партия респираторов и масок.