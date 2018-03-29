В 40-этажном ЖК на севере Москвы не оказалось ни одного средства тушения огня: в случае пожара "шансов выжить нет"

Жители столичного многоэтажного комплекса "Северный парк" на Ленинградском шоссе сообщили о катастрофической ситуации с пожарной безопасностью. По их словам, в домах высотой 20, 30 и 40 этажей нет даже минимальных средств защиты от огня, так что они "в любой момент могут превратиться в горящую спичку с более страшными последствиями, чем в Кемерово
".
Житель одного из корпусов Виталий Дубинин рассказал телеканалу "Дождь"
, что ЖК изначально был сдан с большим количеством нарушений - там нет огнетушителей, систем пожаротушения, сигнализации, дымоудаления, единственный пожарный выход закрыт, а самые мощные краны рассчитаны на 17 этажей. Чтобы обратить внимание на проблему, жильцы опубликовали петицию
, которая за три дня собрала более 5,4 тысячи подписей.
"У нас есть вентилируемые фасады, по которым огонь с любого на любой этаж перейдет за одну минуту. Есть гастарбайтеры, которые живут в технических помещениях, тушат сигаретные бычки о стену и обогреваются электрическими плитками. Давайте будем честными с собой: в случае аналогичного пожара [как в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" - msk.NEWSru.com
] шансов выжить нет", - говорится в петиции.
По словам жильцов, все надзорные органы, управа, муниципальные депутаты и полиция знают о нарушениях, но "на все претензии уже третий год нам отвечают: не волнуйтесь, все починят. Но потом. Через полгода. Или год. Или позже". Житель самой высокой 40-этажной башни Антон Свекольников выложил на своей странице в Facebook
копии документов из МЧС, подтверждающих неисправность систем и средств противопожарной защиты и требующих устранить нарушения.
Однако управляющая компания ничего не делает. "В ЖК уже несколько лет идет борьба за власть и суды-пересуды, поэтому фактически ЖК управляют люди, которые не имеют на это законных оснований", - пишет Свекольников. В петиции говорится, что жители готовы за свой счет привести пожарные системы в порядок и даже нашли исполнителей, но управляющая компания не дает им это сделать.
По словам Виталия Дубинина, ранее управляющая компания буквально захватила корпуса, но ее заменили. 28 марта корреспондент "Дождя" был в "Северном парке" и осматривал здание в компании одного из собственников. После того как журналист уехал, собственника, по его словам, избили представители "дагестанской мафии", которых туда "посадила бывшая управляющая компания".