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В 40-этажном ЖК на севере Москвы не оказалось ни одного средства тушения огня: в случае пожара "шансов выжить нет"
30 марта 2018 г. | Время публикации 17:59 | Последние изменения 18:10
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Жители столичного многоэтажного комплекса "Северный парк" на Ленинградском шоссе сообщили о катастрофической ситуации с пожарной безопасностью. По их словам, в домах высотой 20, 30 и 40 этажей нет даже минимальных средств защиты от огня, так что они "в любой момент могут превратиться в горящую спичку с более страшными последствиями, чем в Кемерово".

Житель одного из корпусов Виталий Дубинин рассказал телеканалу "Дождь", что ЖК изначально был сдан с большим количеством нарушений - там нет огнетушителей, систем пожаротушения, сигнализации, дымоудаления, единственный пожарный выход закрыт, а самые мощные краны рассчитаны на 17 этажей. Чтобы обратить внимание на проблему, жильцы опубликовали петицию, которая за три дня собрала более 5,4 тысячи подписей.

"У нас есть вентилируемые фасады, по которым огонь с любого на любой этаж перейдет за одну минуту. Есть гастарбайтеры, которые живут в технических помещениях, тушат сигаретные бычки о стену и обогреваются электрическими плитками. Давайте будем честными с собой: в случае аналогичного пожара [как в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" - msk.NEWSru.com] шансов выжить нет", - говорится в петиции.

По словам жильцов, все надзорные органы, управа, муниципальные депутаты и полиция знают о нарушениях, но "на все претензии уже третий год нам отвечают: не волнуйтесь, все починят. Но потом. Через полгода. Или год. Или позже". Житель самой высокой 40-этажной башни Антон Свекольников выложил на своей странице в Facebook копии документов из МЧС, подтверждающих неисправность систем и средств противопожарной защиты и требующих устранить нарушения.

Однако управляющая компания ничего не делает. "В ЖК уже несколько лет идет борьба за власть и суды-пересуды, поэтому фактически ЖК управляют люди, которые не имеют на это законных оснований", - пишет Свекольников. В петиции говорится, что жители готовы за свой счет привести пожарные системы в порядок и даже нашли исполнителей, но управляющая компания не дает им это сделать.

По словам Виталия Дубинина, ранее управляющая компания буквально захватила корпуса, но ее заменили. 28 марта корреспондент "Дождя" был в "Северном парке" и осматривал здание в компании одного из собственников. После того как журналист уехал, собственника, по его словам, избили представители "дагестанской мафии", которых туда "посадила бывшая управляющая компания".
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