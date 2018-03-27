В минздраве Подмосковья объяснили, какие симптомы должны появиться у жителей, чтобы признать свалку "Ядрово" опасной

30 марта 2018 г. Число обратившихся к врачам из-за выбросов на полигоне "Ядрово" в Волоколамске превысило 500 человек

Более 500 жителей Волоколамска, из них 418 детей, обратились к врачам за помощью с 21 по 29 марта. Возраст обратившихся детей - от 10 до 15 лет, взрослых - от 30 до 50 лет. В районной больнице ораганизованы ежедневные консультации.