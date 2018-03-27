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В минздраве Подмосковья объяснили, какие симптомы должны появиться у жителей, чтобы признать свалку "Ядрово" опасной
30 марта 2018 г. | Время публикации 15:22 | Последние изменения 19:22
Рубрики: Экология  
 
Официальный сайт Правительства и Губернатора Московской области
Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что признаков негативного влияния свалки "Ядрово" на здоровье жителей Волоколамска нет, передает "Интерфакс". Об этом он сказал на заседании местного совета депутатов, отвечая одной из активисток о том, не вредит ли свалка здоровью и не надо ли вывозить детей из города.

Ющук отметил, что "в запахе нет ничего приятного", но для того, чтобы констатировать отравление и угрозу здоровью, хотя бы у одного обратившегося к врачам должны быть одновременно зафиксированы такие симптомы, как слезотечение и бронхорея [обильное выделение мокроты при кашле], а пока ни у кого оба этих симптома не выявлены.

Кроме того, по словам чиновника, "должно быть определенное превышение" концентрации вредных веществ в воздухе, которое вызывает отравление. "Здесь нет таких данных, чтобы сказать, что условия становятся неблагоприятными. Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи. Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся", - сказал Ющук.

Он пояснил, что неприятный запах может влиять на рецепторы полости рта, но это не говорит об отравлении или возобновлении хронической болезни, кроме того, в весенне-зимний период в любом случае болезни обостряются. При этом Ющук отметил, что по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года фиксируется даже снижение числа обращений по некоторым заболеваниям. Роста обращений по хроническим заболеваниям, по его словам, не наблюдается.

Первый замминистра отметил, что и сам долгое время жил вблизи одного из мусорных полигонов, там же выросли его дети. "Я знаю, что это такое. Эмоционально меня это напрягало. Но я для себя не отметил никаких отрицательных влияний на свой организм, на организм детей, они выросли, тьфу-тьфу, здоровыми", - сказал Ющук.

Напомним, ранее первый замминистра сообщил, что с 21 по 29 марта к врачам обратились более 500 жителей Волоколамска, связывающих свое плохое самочувствие с выбросами на полигоне "Ядрово". Большинство обратившихся - дети, 418 человек. Однако, по официальным данным, токсичных веществ в крови пациентов нет.

После первого выброса с полигона 21 марта, за которым последовали массовые жалобы школьников на плохое самочувствие, жители Волоколамска рассказывали СМИ, что детям ставили диагнозы, не связанные с отравлением, в частности, ОРВИ или аллергии. Некоторым детям, по словам родителей, вообще не давали справок и не отмечали их обращение в больницу.

30 марта в Волоколамском районе ввели режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, жителям начали раздавать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы. В ближайшие дни министерство экологии Подмосковья вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, эксплуатирующей полигон "Ядрово", вплоть до уголовной.
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