В минздраве Подмосковья объяснили, какие симптомы должны появиться у жителей, чтобы признать свалку "Ядрово" опасной

Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что признаков негативного влияния свалки "Ядрово" на здоровье жителей Волоколамска нет, передает "Интерфакс"
. Об этом он сказал на заседании местного совета депутатов, отвечая одной из активисток о том, не вредит ли свалка здоровью и не надо ли вывозить детей из города.
Ющук отметил, что "в запахе нет ничего приятного", но для того, чтобы констатировать отравление и угрозу здоровью, хотя бы у одного обратившегося к врачам должны быть одновременно зафиксированы такие симптомы, как слезотечение и бронхорея [обильное выделение мокроты при кашле], а пока ни у кого оба этих симптома не выявлены.
Кроме того, по словам чиновника, "должно быть определенное превышение" концентрации вредных веществ в воздухе, которое вызывает отравление. "Здесь нет таких данных, чтобы сказать, что условия становятся неблагоприятными. Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи. Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся", - сказал Ющук.
Он пояснил, что неприятный запах может влиять на рецепторы полости рта, но это не говорит об отравлении или возобновлении хронической болезни, кроме того, в весенне-зимний период в любом случае болезни обостряются. При этом Ющук отметил, что по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года фиксируется даже снижение числа обращений по некоторым заболеваниям. Роста обращений по хроническим заболеваниям, по его словам, не наблюдается.
Первый замминистра отметил, что и сам долгое время жил вблизи одного из мусорных полигонов, там же выросли его дети. "Я знаю, что это такое. Эмоционально меня это напрягало. Но я для себя не отметил никаких отрицательных влияний на свой организм, на организм детей, они выросли, тьфу-тьфу, здоровыми", - сказал Ющук.
Напомним, ранее первый замминистра сообщил, что с 21 по 29 марта к врачам обратились более 500 жителей Волоколамска
, связывающих свое плохое самочувствие с выбросами на полигоне "Ядрово". Большинство обратившихся - дети, 418 человек. Однако, по официальным данным, токсичных веществ
в крови пациентов нет.
После первого выброса с полигона 21 марта
, за которым последовали массовые жалобы школьников на плохое самочувствие, жители Волоколамска рассказывали СМИ, что детям ставили диагнозы, не связанные с отравлением, в частности, ОРВИ или аллергии. Некоторым детям, по словам родителей, вообще не давали справок и не отмечали их обращение в больницу.
30 марта в Волоколамском районе ввели режим повышенной готовности
к чрезвычайной ситуации, жителям начали раздавать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы. В ближайшие дни министерство экологии Подмосковья вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, эксплуатирующей полигон "Ядрово", вплоть до уголовной
.