Конечные станции "фиолетовой" линии метро открылись раньше срока, все временные перекрытия отменяются

Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро, закрытые с 24 марта
в связи со строительством Кожуховской линии, открылись на день раньше срока. Об этом сообщает
пресс-служба Московского метрополитена. Ожидалось, что станции заработают в прежнем режиме с 31 марта.
Бесплатные компенсационные автобусы прекращают работу с 13:00. После этого автомобилистам разрешат выезжать на временные выделенные полосы, и перестанут действовать все временные перекрытия в районе станций. Однако дорожные знаки и другое оборудование, которое использовалось на время запуска бесплатных маршрутов, уберут только к утру 31 марта.
С 13:00 все областные маршруты, следующие из Москвы в область и обратно, продленные ранее до станции метро "Кузьминки", начинают работать по старым трассам следования с конечной остановкой у станции метро "Котельники", сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.
Также с 13:00 на железнодорожной станции Выхино вновь начнут останавливаться пригородные поезда, которые ранее проезжали платформу без остановки, сообщает пресс-служба МЖД
. Эти изменения, напомним, привели к коллапсу
.
В пресс-службе метро отметили, что за время перерыва в работе станций там прошел ремонт и генеральная уборка. "Специалисты перебрали для профилактики более 1200 узлов контактного рельса на участке "Выхино" - "Котельники". Кроме того, на станции "Жулебино" заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях "Котельники" и "Жулебино" проверены все важные механизмы эскалаторов" - рассказали в подземке. Кроме того, во время закрытия станций под действующими путями было проложено 51,8 метра тоннеля Кожуховской линии метро, сообщили в стройкомплексе Москвы.