Конечные станции "фиолетовой" линии метро открылись раньше срока, все временные перекрытия отменяются

27 марта 2018 г. Закрытие конечных станций Таганско-Краснопресненской линии обернулось коллапсом для электричек

Интервал между электричками составляет почти два часа, а функцию альтернативных видов транспорта выполняют маршрутки. Дорога в сторону Люберец превратилась в пробку, а машинисты электричек не сообщают о компенсационных маршрутах.