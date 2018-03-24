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Конечные станции "фиолетовой" линии метро открылись раньше срока, все временные перекрытия отменяются
30 марта 2018 г. | Время публикации 12:48 | Последние изменения 13:08
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро, закрытые с 24 марта в связи со строительством Кожуховской линии, открылись на день раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Ожидалось, что станции заработают в прежнем режиме с 31 марта.

Бесплатные компенсационные автобусы прекращают работу с 13:00. После этого автомобилистам разрешат выезжать на временные выделенные полосы, и перестанут действовать все временные перекрытия в районе станций. Однако дорожные знаки и другое оборудование, которое использовалось на время запуска бесплатных маршрутов, уберут только к утру 31 марта.

С 13:00 все областные маршруты, следующие из Москвы в область и обратно, продленные ранее до станции метро "Кузьминки", начинают работать по старым трассам следования с конечной остановкой у станции метро "Котельники", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Также с 13:00 на железнодорожной станции Выхино вновь начнут останавливаться пригородные поезда, которые ранее проезжали платформу без остановки, сообщает пресс-служба МЖД. Эти изменения, напомним, привели к коллапсу.

В пресс-службе метро отметили, что за время перерыва в работе станций там прошел ремонт и генеральная уборка. "Специалисты перебрали для профилактики более 1200 узлов контактного рельса на участке "Выхино" - "Котельники". Кроме того, на станции "Жулебино" заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях "Котельники" и "Жулебино" проверены все важные механизмы эскалаторов" - рассказали в подземке. Кроме того, во время закрытия станций под действующими путями было проложено 51,8 метра тоннеля Кожуховской линии метро, сообщили в стройкомплексе Москвы.

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