Главу Останкинского округа оштрафовали на 20 тысяч рублей за критику колеса обозрения на празднике

11 марта 2018 г. Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову задержали на акции против нового колеса обозрения

Слабунова посетила мероприятие как доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского. Она призвала собравшихся граждан в день выборов 18 марта выразить свое мнение по поводу строительства аттракциона в охранной зоне ВДНХ.