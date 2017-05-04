Главу Останкинского округа оштрафовали на 20 тысяч рублей за критику колеса обозрения на празднике

Останкинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей главу муниципального округа Сергея Цукасова, выступившего на районном празднике против строительства колеса обозрения вблизи жилых домов. Об этом сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru
со ссылкой на правозащиту "Открытой России".
Цукасова задержали 11 марта на празднике в честь Дня матери, организованном собранием депутатов Останкинского района. Также были задержаны ведущий праздника Олег Сулакадзе и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова
, принимавшая участие в мероприятии. Слабунову впоследствии отпустили, а на Сулакадзе и Цукасова составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).
В протоколе указано, что Цукасов, "пытался провести культурно-досуговое мероприятие в форме митинга, который не был согласован в установленном порядке": при помощи громкоговорящей аппаратуры публично высказывал протест против строительства колеса обозрения и "осуждал бездействие властей на жалобы о прекращении застройки".
Эмилия Слабунова обратила внимание, что суд обвинил Цукасова в попытке провести праздник в форме митинга, но при этом не установил, удалась попытка или нет. "Сразу понятно, что власть беспокоила не форма мероприятия, а то, что глава муниципалитета критиковал бездействие властей и выступал против строительства колеса обозрения", - прокомментировала глава "Яблока", слова которой приводятся на сайте партии
.
Слабунова подчеркнула, что закон, на нарушение которого ссылается суд, не регламентирует праздники. "Поэтому суд, который обвинил Сергея Цукасова в нарушении закона при отсутствии состава правонарушения, при отсутствии самого события, которое регламентируется этим законом, - не что иное, как неуважение к закону со стороны суда, издевательство над местным самоуправлением и гражданами", - заключила председатель "Яблока".
Напомним, речь идет о строительстве нового колеса обозрения высотой 140 метров в южной части ВДНХ. Оно должно стать самым большим в Европе. Колесо стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в этом году. Инвесторы ожидают, что аттракцион ежегодно будет принимать более 1,5 миллиона посетителей. В проекте также предусмотрены магазины, кинотеатр, сеть тематических ресторанов и музей восковых фигур.
По словам жителей района, колесо будет крутиться на расстоянии 20 метров от окон домов. Инициативные группы жителей обращали внимание на проблему еще прошлой весной
. Активисты требовали проверить законность строительства колеса обозрения на столь близком расстоянии от жилых домов, а также изучить ситуацию с увеличением транспортной нагрузки на район.
В петиции
против колеса обозрения говорится, что строительство в непосредственной близости от жилых домов может навредить фундаментам многоэтажек, построенных на подвижных грунтах. Жители района также опасаются ухудшения транспортной проблемы, возникшей вследствие точечной застройки района и реконструкции ВДНХ.