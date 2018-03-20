Власти Подмосковья пригрозили уголовной ответственностью оператору полигона "Ядрово"

Оператор полигона "Ядрово" будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной из-за сложной экологической ситуации в Волоколамском районе Подмосковья, заявил и.о. главы района Андрей Вихарев. По его словам, сегодня на свалке в присутствии жителей возьмут необходимые пробы воды и почвы, чтобы рассчитать причиненный экологии ущерб, переедает "Интерфакс"
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Вихарев добавил, что в ближайшие дни министерство экологии Подмосковья вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, эксплуатирующей полигон. Напомним, ранее Волоколамский городской суд отказался останавливать работу
полигона "Ядрово" по требованию Роспотребнадзора.
Ведомство проводило административное расследование по жалобе жителя деревни Ядрово. Специалисты выявили нарушения гигиенических требований к устройству, содержанию и эксплуатации полигона, а также превышение допустимого уровня сероводорода в жилой зоне. В протоколе говорится, что к этому, в частности, привела недостаточная пересыпка отходов грунтом.
Роспотребнадзор составил протокол по статье 8.2 КоАП ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами"). После чего обратился в суд с требованием приостановить работу свалки на 90 суток. Однако на управляющую организацию ООО "Ядрово" был наложен только штраф в размере 150 тысяч рублей.
16 марта жители Волоколамска подали новый иск в суд с требование закрыть полигон. Истцами являются восемь человек, пятеро из них представляют интересы еще семи несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского района.
Напомним, вечером 29 марта жители Волоколамска вышли на стихийный митинг
к зданию местной администрации с требованием ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами на полигоне "Ядрово". С начала марта такой режим действует только на территории самого полигона
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В результате в Волоколамске ввели режим повышенной готовности
к чрезвычайной ситуации, жителям начали раздавать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы. В МЧС заявили, что ситуация в городе не отвечает необходимым для введения ЧС критериям, прописанным в нормативно-правовых актах. Режим повышенной готовности в ведомстве назвали "наиболее приемлемым и правильным решением".
И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев в беседе с РБК
не исключил введения режима ЧС. "Мы видим, что проблема есть, но мы не знаем, будет ли она развиваться так, что ЧС необходимо будет ввести. Если проблема будет уходить, то и ситуация улучшится. Но пока об этом рано говорить, мы ориентируемся на объективную реальность", - сказал он. Чиновник повторил, что в регионе уже ввели "режим оперативного реагирования", в настоящее время власти готовят документы, "процедура начата".
В Кремле признали сложность проблемы с утилизацией мусора на подмосковных полигонах и в Волоколамске в частности, но заявили, что власти региона работают над ее преодолением. Никаких совещаний у президента РФ Владимира Путина по этой теме не планируется. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он заверил, что в Кремле следят за ситуацией и постоянно находятся в контакте с властями Подмосковья и правительством на этот счет. "Что касается характера этой ситуации - чрезвычайная она, или не чрезвычайная, то вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки", - сказал Песков, добавив, что этот вопрос надо адресовать местным властям и МЧС. "Все понимают, что проблема сложная, все понимают, что ее невозможно решить за одну ночь, но работа ведется, и этого нельзя отрицать", - заключил пресс-секретарь.