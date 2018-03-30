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Несколько улиц в Москве перекроют на Вербное воскресенье и Пасху
30 марта 2018 г. | Время публикации 16:45 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
В связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку будет перекрыто движение на некоторых участках улиц. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Так, 1-го, 8-го и 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной. В эти дни также будет перекрыт участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. Кроме того, 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.

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Пятница, 30 марта 2018 г. // Последняя новость 19:05
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