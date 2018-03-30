Несколько улиц в Москве перекроют на Вербное воскресенье и Пасху Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Так, 1-го, 8-го и 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной. В эти дни также будет перекрыт участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. Кроме того, 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.



В связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку будет перекрыто движение на некоторых участках улиц. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.Так, 1-го, 8-го и 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной. В эти дни также будет перекрыт участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. Кроме того, 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.



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