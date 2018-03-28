Автомобилистам не рекомендуют "переобуваться" в ближайшее время, несмотря на погоду Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД. В столице в утренние часы еще возможно образование гололедицы, столичных автомобилистов просят быть аккуратными на дороге и помнить о безопасности.



Напомним, дневные температуры в течение дня не превысят плюс одного градуса, однако в субботу ожидаются "вполне симпатичные" 3-5 градусов тепла. В воскресенье, 1 апреля, потепление Столичное управление ГИБДД рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, несмотря на солнечную сухую погоду, которая установилась в столице. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы."Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД. В столице в утренние часы еще возможно образование гололедицы, столичных автомобилистов просят быть аккуратными на дороге и помнить о безопасности.Напомним, дневные температуры в течение дня не превысят плюс одного градуса, однако в субботу ожидаются "вполне симпатичные" 3-5 градусов тепла. В воскресенье, 1 апреля, потепление закрепится : днем будет плюс 6, по области до 7 градусов тепла. А в понедельник, 2 апреля, в дневные часы будет уже плюс 6 - плюс 11 градусов, а ночью температура поднимется до плюс 5 градусов. В то же время не исключены и похолодания.



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Дневные температуры в четверг и пятницу не превысят плюс одного градуса. В субботу потеплеет до 3-5 градусов тепла, в воскресенье, 1 апреля - до плюс 6 градусов. А в понедельник, 2 апреля, ожидается до плюс 11 градусов.

