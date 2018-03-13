Проблему запаха подмосковных свалок можно будет решить не раньше 2022 года

29 марта 2018 г. Соседние с Москвой регионы отказываются принимать столичный мусор

Руководство и жители соседних с Москвой регионов протестуют против строительства полигонов на их территории. Губернатор Твери объяснил отказ экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания.