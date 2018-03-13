Проблему запаха подмосковных свалок можно будет решить не раньше 2022 года

Решить проблему с неприятным запахом от свалок в Московской области можно будет не раньше 2022 года. Об этом говорится в докладе, который получил президент Владимир Путин от заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, сообщил Znak.com
осведомленный источник в правительстве.
Хлопонин отметил, что к этому времени в регионе будут построены четыре мусоросжигательных завода, каждый из которых сможет принять 750 тысяч тонн мусора в год — в то время как жители Москвы и Московской области ежегодно производит более 10 миллионов тонн мусора. Это говорит о том, что строящихся заводов все равно будет недостаточно для региона.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что для решения проблем московских свалок потребуются десятилетия
. Эксперты утверждают, для решения проблемы необходимо строительство современных высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов. Столице необходимо минимум 5-7 таких предприятий, каждое из которых обойдется в 25-30 миллионов евро. Также проблему можно решить за счет раздельного сбора мусора
, уменьшающего количество отходов в десять раз.
Пока же власти предпочитают решать проблему с помощью полигонов для вывоза мусора: их предполагалось создавать в том числе в соседних регионах страны
, однако руководство и жители этих областей протестуют. Губернатор Твери объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания.