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Проблему запаха подмосковных свалок можно будет решить не раньше 2022 года
30 марта 2018 г. | Время публикации 09:45
Рубрики: Экология  
 
Пресс-служба Губернатора Московской области
Решить проблему с неприятным запахом от свалок в Московской области можно будет не раньше 2022 года. Об этом говорится в докладе, который получил президент Владимир Путин от заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, сообщил Znak.com осведомленный источник в правительстве.

Хлопонин отметил, что к этому времени в регионе будут построены четыре мусоросжигательных завода, каждый из которых сможет принять 750 тысяч тонн мусора в год — в то время как жители Москвы и Московской области ежегодно производит более 10 миллионов тонн мусора. Это говорит о том, что строящихся заводов все равно будет недостаточно для региона.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что для решения проблем московских свалок потребуются десятилетия. Эксперты утверждают, для решения проблемы необходимо строительство современных высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов. Столице необходимо минимум 5-7 таких предприятий, каждое из которых обойдется в 25-30 миллионов евро. Также проблему можно решить за счет раздельного сбора мусора, уменьшающего количество отходов в десять раз.

Пока же власти предпочитают решать проблему с помощью полигонов для вывоза мусора: их предполагалось создавать в том числе в соседних регионах страны, однако руководство и жители этих областей протестуют. Губернатор Твери объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания.

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