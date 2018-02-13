Двум вузам в Москве и Подмосковье запретили принимать студентов

7 марта 2018 г. Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов

Глава Рособрнадзора заявил, что вуз устранил ранее замеченные нарушения и может вновь принимать студентов. Однако характер предписаний и допущенных нарушений по-прежнему не уточняется.