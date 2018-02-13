NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
марта
pda
Поиск
Архив

Двум вузам в Москве и Подмосковье запретили принимать студентов
30 марта 2018 г. | Время публикации 19:39
Рубрики: Общество  
 
YouTube / ISEPIM I
Рособрнадзор запретил прием в подмосковный Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования (ИСЭПиМ) и Гуманитарный институт в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такие меры были приняты после проверок "за неисполнение предписаний в установленные сроки".

Запрет на прием расценивается как предупреждение. Он может быть снят после того, как вуз устранит нарушения, но Рособрнадзор не уточняет, что это за нарушения. Такие же меры в начале марта применялись к Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету (МГГЭУ), но вскоре были сняты.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии на образовательную деятельность Московского института банковского дела. Это значит, что вузу запрещено принимать студентов, но он может продолжать работу, не связанную с образовательным процессом. Решение о восстановлении или аннулировании лицензии должен принять суд.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов
7 марта 2018 г.
Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов
Глава Рособрнадзора заявил, что вуз устранил ранее замеченные нарушения и может вновь принимать студентов. Однако характер предписаний и допущенных нарушений по-прежнему не уточняется.
5 марта 2018 г.
13 февраля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.03.2018   0:48
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 31 марта 2018 г. // Последняя новость 30 марта 2018 г. 23:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>