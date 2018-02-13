Двум вузам в Москве и Подмосковье запретили принимать студентов

Рособрнадзор запретил прием в подмосковный Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования (ИСЭПиМ) и Гуманитарный институт в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства
. Такие меры были приняты после проверок "за неисполнение предписаний в установленные сроки".
Запрет на прием расценивается как предупреждение. Он может быть снят после того, как вуз устранит нарушения, но Рособрнадзор не уточняет, что это за нарушения. Такие же меры в начале марта применялись к Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету (МГГЭУ
), но вскоре были сняты
.
Рособрнадзор также приостановил действие лицензии на образовательную деятельность Московского института банковского дела. Это значит, что вузу запрещено принимать студентов, но он может продолжать работу, не связанную с образовательным процессом. Решение о восстановлении или аннулировании лицензии должен принять суд.