Около 30 домов планируется снести в Москве по программе реновации до конца года

25 мая 2018 г. Первые пятиэтажки, попавшие в программу реновации, начнут сносить в конце июня

В рамках программы реновации подобраны 242 стартовые площадки, 28 домов могут быть готовы к заселению в 2019 году. А технические требования для проектирования домов дополнят положениями об установке систем информирования о ЧС.