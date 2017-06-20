Около 30 домов планируется снести в Москве по программе реновации до конца года

Около 30 домов планируется снести в этом году в Москве по программе реновации. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводит "Российская газета"
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Технологию, которая при этом будет применена, Хуснуллин охарактеризовал как "умный снос". Дома будут демонтировать элемент за элементом, что позволит пустить часть материалов на вторичную переработку. По прогнозам заммэра, снос первых уже расселенных по реновации домов может начаться до конца этого года. "Нужно только заложить определенное время на разработку проекта - около шести месяцев", - уточнил глава городского стройкомплекса.
Руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил ТАСС, что технология "умного" сноса уже применяется в Москве и ряде европейских городов. Она подразумевает максимальное использование строительного мусора в качестве вторичного сырья. В частности, по его словам, щебень от сноса домов
может стать частью дорожного покрытия. Глава департамента отметил, что таким образом "остатки мусора не лягут мертвым грузом и не будут работать против экологии". А бетон от пятиэтажек может быть использован при рекультивации подмосковных свалок
.
Ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что демонтаж домов в рамках столичной программы реновации начнется в конце июня
текущего года, на данный момент проводятся открытые конкурсы по выбору подрядчиков. В рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них могут быть готовы к заселению в 2019 году, и с этого фактически начнется первая волна переселения.