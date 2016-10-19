Жители домов вблизи стадиона "Открытие арена" рискуют остаться без интернета из-за требования властей перед ЧМ

31 марта 2017 г. Прокуратура признала незаконным демонтаж воздушных кабелей на севере столицы

Демонтаж, который проводила Мосжилинспекция, может нарушить права жильцов на получение услуг, признала прокуратура. Администрации округа нужно довести это до управляющих компаний, чтобы предотвратить демонтаж.