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Жители домов вблизи стадиона "Открытие арена" рискуют остаться без интернета из-за требования властей перед ЧМ
30 мая 2018 г. | Время публикации 18:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Управа московского района Покровское-Стрешнево потребовала от провайдеров перенести под землю воздушные линии связи вблизи стадиона "Открытие Арена". Чиновники объяснили это подготовкой к чемпионату мира по футболу и дали операторам срок до 1 июня, пишут "Ведомости".

Речь идет о кабелях, проложенные к нескольким домам на Волоколамском шоссе и в его окрестностях. Васти района грозят демонтировать кабели и ограничить доступ в технические помещения, если провайдеры не уберут провода сами. В "Ростелекоме", "Вымпелкоме" и МГТС газете подтвердили получение соответствующего предписания.

По словам представителя одного из провайдеров, заменить воздушные линии связи в этом районе нечем, и абонентов, скорее всего, придется отключать. В "Вымпелкоме" обеспокоены, что клиенты могут остаться без услуг. По словам председателя компании Анны Айбашевой, спрятать провода под землю в такие сжатые сроки практически нереально.

Столичные власти не первый год настаивают на переносе воздушных кабелей под землю. В центре Москвы провода убрали при благоустройстве, в более отдаленных районах ситуация сложнее. В 2014 году ФАС усмотрела в требованиях властей нарушение закона о конкуренции. Годом позже мэр Москвы Сергей Собянин заверил антимонопольщиков, что принудительный демонтаж ждет только бесхозные кабели.

Однако, по данным "Ростелекома", в 2016 году из-за несогласованной с операторами срезки проводов доступ к услугам связи был нарушен примерно для 100 тысяч пользователей. В начале 2017 года префект Северного округа Москвы предупредил операторов о демонтаже 550 якобы незаконных воздушных линий на крышах домов. Чиновник мотивировал это тем, что кабели установлены в обход общего собрания жильцов.

Однако линии связи охраняются государством и не могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления. В Минкомсвязи к этому добавили, что повреждение "воздушки" уголовно наказуемо. В результате прокуратура Северного округа признала требования префекта незаконными.
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