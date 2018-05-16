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В столице усилят контроль за машинами без номеров в преддверии ЧМ-2018
30 мая 2018 г. | Время публикации 11:49 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Контроль за автомобилями без номеров усилят в столице в преддверии и во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.

"За автомобилями, оставленными на улицах Москвы без регистрационных знаков или с закрытыми номерами, будет усилен контроль в преддверии и во время чемпионата мира", - говорится в сообщении. Кроме того, МАДИ и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" направят дополнительные экипажи инспекторов для патрулирования центра города и улиц, прилегающих к стадионам "Лужники" и "Спартак". В первую очередь внимание будет уделяться машинам, оставленным в местах скопления людей - у торговых центров, станций метрополитена, остановок, парков.

"Автомобили без регистрационных знаков или с закрытыми номерами будут отправлять на специализированные стоянки, чтобы полицейские смогли проверить их и идентифицировать. Такие машины начали перемещать по решению антитеррористической комиссии, принятому в апреле 2017 года", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, с 1 июня по 17 июля в Подмосковье установят временные дорожные знаки и информационные щиты об ограничении въезда автобусов в Москву. Ограничения въезда не будут действовать для транспортных средств, регулярно перевозящих пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, и автобусы регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Также право на въезд в Москву будут иметь транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС", и автобусы, в отношении которых Главным управлением МВД России по Москве принято решение о разрешении въезда на территорию города.

Пропускной режим введен и на территории "Лужников", куда в дни матчей смогут попасть зрители с билетом на игру и паспортом болельщика, во все остальные дни - только аккредитованные посетители. Во внематчевые дни проход будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом. Горожане, которые живут в районе спорткомплекса "Лужники", смогут подъезжать к своим домам при наличии специального пропуска, который можно получить в префектуре Центрального округа. С 1 июня по 15 июля вокруг стадиона изменят схему движения.

Между тем местные жители жалуются, что после открытия реконструированной арены в 2017 году новые, адаптированные к нынешним правилам массовых мероприятий порядки оказались весьма жесткими. По их словам, введение пропускного режима усугубит и без того сложную ситуацию с парковками и затруднит доступ такси, которым активно пользуются горожане. Кроме того, с выдачей пропусков возникают проблемы: получить их можно только в рабочие часы и в будни, и сделать это удается далеко не с первой попытки.
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