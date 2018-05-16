В столице усилят контроль за машинами без номеров в преддверии ЧМ-2018

24 мая 2018 г. Доступ на территорию спорткомплекса "Лужники" ограничат c 25 мая из-за ЧМ-2018

В дни матчей на территорию спорткомплекса смогут попасть зрители с билетом на игру и паспортом болельщика, во все остальные дни - только аккредитованные посетители. Для местных жителей вводится пропускной режим.