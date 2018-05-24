Москвич, взявший в заложники семью и убивший человека, заявил в суде, что ему "легко на душе"

25 мая 2018 г. Москвич, взявший в заложники семью, ранее четыре раза жаловался в полицию

Мужчина заявлял об угрозе убийством, хищении имущества и создании невыносимых условий жизни, а также жаловался на бездействие полицейских. ГУ МВД не нашло подтверждения жалобам на незаконное отчуждение квартиры.