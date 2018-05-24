Москвич, взявший в заложники семью и убивший человека, заявил в суде, что ему "легко на душе"

Преображенский суд арестовал Александра Борового, захватившего своих соседей в заложники в квартире на востоке Москвы, передает ТАСС. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Боровому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля", - огласила судья.
Боровой обвиняется по статьям 105 ("Убийство") и 206 ("Захват заложников") УК РФ. В ходе заседания он признал вину полностью, заявив, что не сожалеет о содеянном. "Мне легко на душе. Я защитил себя от черных риелторов", - сказал он, отметив, что обращался много раз в полицию, но ему "никто не помог".
Его адвокат Сергей Елисеев заявил, что соседи получили долю в квартире его подзащитного незаконно. "Александру создали невыносимые условия, разобрали кухню, убрали все розетки. Он писал ежегодно по 8 заявлений в полицию. Ружье он приобрел в 1991 году, а лишь в 2018 году применил его с целью наказать тех лиц, которые его обидели", - сказал адвокат.
Ранее начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов сообщил, что факты, по которым были обращения в полицию от Борового, не подтвердились, а комната в его квартире была продана законно.
Напомним, вечером 24 мая 57-летний Александр Боровой захватил в заложники
семейную пару с ребенком, проживавших с ним в одной квартире в районе Перово. В результате штурма полицейские освободили женщину и ребенка. Третий заложник скончался от нанесенных захватчиком ранений, а сам Боровой ранил себя при штурме.
По словам соседей, Боровой рассказывал, что новые жильцы издеваются над ним, не пускают в ванную и унижают. Другие соседи говорят, что Боровой сам провоцировал конфликты, в результате чего не раз приходилось вызывать полицию. После развода с супругой художник стал выпивать, влез в долги и поссорился с сыном, а в квартиру начал приносить хлам со свалок. Захватив заложников, художник писал в социальных сетях, что стал жертвой черных риелторов
и хотел бы пообщаться с полицейскими, которые не защитили его.