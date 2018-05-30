Пять человек, включая троих детей, пострадали при столкновении автобуса и фуры на Щелковском шоссе Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Мосгортранс" уточнил, что ДТП с участием автобуса N716 случилось в районе дома 103 на Щелковском шоссе. "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом", - сообщили Пять человек, в том числе трое детей пострадали при столкновении фуры и рейсового автобуса в Щелковском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД. Авария произошла около 11:50 на 18-м километре автодороги А-103."Мосгортранс" уточнил, что ДТП с участием автобуса N716 случилось в районе дома 103 на Щелковском шоссе. "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. Все пострадавшие - пассажиры автобуса, трое госпитализированы в ближайшую больницу.



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