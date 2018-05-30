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Столичные власти призвали закрыть летние кафе из-за сильного ветра, опасная погода сохранится и 31 мая
30 мая 2018 г. | Время публикации 12:58 | Последние изменения 14:20
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы рекомендовали владельцам ресторанов приостановить работу летних веранд в среду из-за сильного ветра, укрепить конструкции и закрыть зонты, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент торговли и услуг. Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду, которые могут сохраниться до 22:00.

Гидрометцентр между тем продлил желтый уровень опасности погоды в Московском регионе на 31 мая. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в четверг местами достигнут 18 метров в секунду. При этом температура существенно снизится: днем в столице не выше 13-15 градусов, по области 11-16 градусов.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан быть осторожными из-за сильного ветра.



МЧС советует по возможности находиться в капитальных строениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Центр организации дорожного движения призвал москвичей отказаться от поездок по городу, а в случае крайней необходимости пользоваться общественным транспортом. Автомобилистов просят не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и ненадежных конструкций, соблюдать правила дорожного движения.

В связи с усилением ветра пожарно-спасательный гарнизон Москвы приведен в повышенную готовность. В городе дежурят около 1500 спасателей и пожарных, 480 единиц техники. В случае необходимости и ухудшения ситуации может быть задействован оперативный резерв, сообщил замглавы ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко, слова которого приводит агентство "Москва".
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