

Жилой комплекс в Подмосковье оказался на грани экологической катастрофы Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



Жилищный комплекс "ЭкоВидное" позиционируется как экологичный микрорайон на берегу реки, окруженный зеленью: на сайте комплекса покупателям квартир обещают "единение с природой". Однако жители выяснили, что на самом деле проживают в санитарно-защитной зоне очистных сооружений: вместо централизованной системе канализации, застройщик подключил новые дома к локальным очистным сооружениям, которые находятся в 42 метрах от ближайшего дома. С увеличением количества жильцов очистные сооружения стали ломаться все чаще, а несколько месяцев назад, с наступлением тепла, жители новостроек почувствовали едкий запах, который значительно усиливается по ночам, даже при закрытых окнах.



Заказав анализ воздуха у специалистов частной лаборатории, активисты выяснили, что в вечер замера уровень сероводорода превысил норму более чем в 30 раз. А на берегу той же реки Купелинки находятся водозаборные сооружения застройщика ООО "Телсиком-групп", которые поставляют питьевую воду в жилой микрорайон, детский сад и школу. Проект очистных сооружений, предоставленный застройщиком, совершенно не соответствует тому, что построили на самом деле: в Мособлгосэкспертизе очистные сооружения признали неработоспособными.



"Там нет трех ступеней очистки. Даже бетон, из которого сделаны резервуары, не той марки, которой должен быть. Они сэкономили на всем, - заявила муниципальный депутат Светлана Земцова. - Последняя авария – это как раз трещина одного из резервуаров. Фекалии начали выливаться на улицу, образуя поля аэрации. Из-за этого появились дополнительные испарения". По ее словам, запах сероводорода проникает через щели в окнах, и с ним невозможно справиться.



Последние два года жители требуют подключить их дома к централизованной системе канализации, однако в администрации заявляют, что это невозможно из-за отсутствия свободных мощностей и отсутствия финансирования на их покупку таких мощностей. Теоретически следовало бы построить новые очистные сооружения, однако пока ситуация напоминает абсурд: по словам местных жителей, на сооружения поздно вечером привезли священника, чтобы освятить регулярно ломающуюся инфраструктуру.



На сходе жителей "ЭкоВидное" застройщики пообещали, что выделят деньги на реконструкцию очистных сооружений, однако вскоре после этого владелец отказался от сооружений и передал их в управление местной муниципальной компании. "таких очистных, как эти, я за свою сорокалетнюю практику еще не видел. Мы поняли, что мы стали участниками какого-то эксперимента. Удивительно, как экспертиза все это пропустила", - заявил помощник директора МУП Видновское Сергей Фролов.



Жители комплекса при этом продолжают испытывать немалые трудности: в нынешнем году беременная жена одного из жильцов стала чувствовать себя плохо и кашлять. В столице все симптомы прекратились, а по возвращении в злосчастный комплекс возобновились. "Когда ребенок родится, мы не вернемся сюда, а переедем к теще в деревню", - заявляет жилец, который в течение нескольких дней после аварии ночевал в машине, чтобы сохранить здоровье.



По его словам, при покупке квартиры продавец сказал, что дома подключат к централизованной системе канализации. А когда жильцы стали чувствовать себя плохо, представитель застройщика объяснил им, что отходы сливают в совершенно другом месте, и до жилого микрорайона они доходят по течению. Сам жилец заявляет, что решение этой проблемы займет не меньше трех лет, и то лишь после того, как решение будет принято на уровне высшего руководства. "Сейчас моя цель – это привлечение к уголовной ответственности тех, кто дал разрешение на строительство этого микрорайона. Чтобы наконец-то посадили человека, который подписал этот документ, зная, что в этом месте просто нет необходимой инфраструктуры. Тогда и другим будет неповадно", - заявляет он.



Между тем ООО "Телсиком-групп", которая является подрядчиком крупной девелоперской компании MR Group, строит на реке Купелинка новый жилой комплекс "ЭкоВидное 2.0". Он также позиционируется как экологичный район, "со своей собственной набережной, бесконечной зеленью вокруг и чистым воздухом". Жители "ЭкоВидное" утверждают, что застройщик планировал подключить новые дома к их неисправным очистным сооружениям. "Я бы очень хотел, чтобы люди, которые будут покупать квартиры в новом комплексе, знали про нашу ситуацию, – говорят жильцы. – Потому что им тоже будут обещать, что вскоре все будет нормально. И тогда они могут совершить ту же ошибку, что совершили мы".



Оперативный ответ из администрации Ленинского муниципального района получить не удалось. На днях во время встречи с жителями "ЭкоВидное" глава района пообещал, что от запаха удастся избавиться к середине июля, а на создание новых сетей водоотведения уйдет не меньше полугода. Компания MR Group также не ответила на запрос относительно сооружений.



Это не первый скандал вокруг ООО "Телсиком Групп": в декабре 2016 года предприятие Жители подмосковного микрорайона Купелинка требуют от администрации и застройщиков решить проблему с локальными очистными сооружениями, которые отравляют реку и воздух. Аварии на очистных сооружениях приводят к тому, что бытовые сточные воды попадают в реку Купелинка неочищенными. Река загрязнена фекалиями, на улице и в квартирах по ночам стоит невыносимый запах, а уровень сероводорода в воздухе в несколько раз превысил норму. Об этом сообщает радио "Свобода" Жилищный комплекс "ЭкоВидное" позиционируется как экологичный микрорайон на берегу реки, окруженный зеленью: на сайте комплекса покупателям квартир обещают "единение с природой". Однако жители выяснили, что на самом деле проживают в санитарно-защитной зоне очистных сооружений: вместо централизованной системе канализации, застройщик подключил новые дома к локальным очистным сооружениям, которые находятся в 42 метрах от ближайшего дома. С увеличением количества жильцов очистные сооружения стали ломаться все чаще, а несколько месяцев назад, с наступлением тепла, жители новостроек почувствовали едкий запах, который значительно усиливается по ночам, даже при закрытых окнах.Заказав анализ воздуха у специалистов частной лаборатории, активисты выяснили, что в вечер замера уровень сероводорода превысил норму более чем в 30 раз. А на берегу той же реки Купелинки находятся водозаборные сооружения застройщика ООО "Телсиком-групп", которые поставляют питьевую воду в жилой микрорайон, детский сад и школу. Проект очистных сооружений, предоставленный застройщиком, совершенно не соответствует тому, что построили на самом деле: в Мособлгосэкспертизе очистные сооружения признали неработоспособными."Там нет трех ступеней очистки. Даже бетон, из которого сделаны резервуары, не той марки, которой должен быть. Они сэкономили на всем, - заявила муниципальный депутат Светлана Земцова. - Последняя авария – это как раз трещина одного из резервуаров. Фекалии начали выливаться на улицу, образуя поля аэрации. Из-за этого появились дополнительные испарения". По ее словам, запах сероводорода проникает через щели в окнах, и с ним невозможно справиться.Последние два года жители требуют подключить их дома к централизованной системе канализации, однако в администрации заявляют, что это невозможно из-за отсутствия свободных мощностей и отсутствия финансирования на их покупку таких мощностей. Теоретически следовало бы построить новые очистные сооружения, однако пока ситуация напоминает абсурд: по словам местных жителей, на сооружения поздно вечером привезли священника, чтобы освятить регулярно ломающуюся инфраструктуру.На сходе жителей "ЭкоВидное" застройщики пообещали, что выделят деньги на реконструкцию очистных сооружений, однако вскоре после этого владелец отказался от сооружений и передал их в управление местной муниципальной компании. "таких очистных, как эти, я за свою сорокалетнюю практику еще не видел. Мы поняли, что мы стали участниками какого-то эксперимента. Удивительно, как экспертиза все это пропустила", - заявил помощник директора МУП Видновское Сергей Фролов.Жители комплекса при этом продолжают испытывать немалые трудности: в нынешнем году беременная жена одного из жильцов стала чувствовать себя плохо и кашлять. В столице все симптомы прекратились, а по возвращении в злосчастный комплекс возобновились. "Когда ребенок родится, мы не вернемся сюда, а переедем к теще в деревню", - заявляет жилец, который в течение нескольких дней после аварии ночевал в машине, чтобы сохранить здоровье.По его словам, при покупке квартиры продавец сказал, что дома подключат к централизованной системе канализации. А когда жильцы стали чувствовать себя плохо, представитель застройщика объяснил им, что отходы сливают в совершенно другом месте, и до жилого микрорайона они доходят по течению. Сам жилец заявляет, что решение этой проблемы займет не меньше трех лет, и то лишь после того, как решение будет принято на уровне высшего руководства. "Сейчас моя цель – это привлечение к уголовной ответственности тех, кто дал разрешение на строительство этого микрорайона. Чтобы наконец-то посадили человека, который подписал этот документ, зная, что в этом месте просто нет необходимой инфраструктуры. Тогда и другим будет неповадно", - заявляет он.Между тем ООО "Телсиком-групп", которая является подрядчиком крупной девелоперской компании MR Group, строит на реке Купелинка новый жилой комплекс "ЭкоВидное 2.0". Он также позиционируется как экологичный район, "со своей собственной набережной, бесконечной зеленью вокруг и чистым воздухом". Жители "ЭкоВидное" утверждают, что застройщик планировал подключить новые дома к их неисправным очистным сооружениям. "Я бы очень хотел, чтобы люди, которые будут покупать квартиры в новом комплексе, знали про нашу ситуацию, – говорят жильцы. – Потому что им тоже будут обещать, что вскоре все будет нормально. И тогда они могут совершить ту же ошибку, что совершили мы".Оперативный ответ из администрации Ленинского муниципального района получить не удалось. На днях во время встречи с жителями "ЭкоВидное" глава района пообещал, что от запаха удастся избавиться к середине июля, а на создание новых сетей водоотведения уйдет не меньше полугода. Компания MR Group также не ответила на запрос относительно сооружений.Это не первый скандал вокруг ООО "Телсиком Групп": в декабре 2016 года предприятие было оштрафовано на 520 тысяч рублей за сброс в реку недостаточно очищенных сточных вод, в результате чего вода в Купелинке приобрела зеленый оттенок. Кроме того, Минэкологии аннулировало разрешение на водопользование, ранее выданное нарушителю. Тем не менее объект продолжил работать и загрязнять Купелинку. По многочисленным обращениям жителей, жаловавшихся на загрязнение, инспекторы эконадзора провели очередную проверку и передали материалы в Видновский городской суд, однако, судя по всему, вопрос остался нерешенным.



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