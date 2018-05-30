Чиновник объяснил поездки в театр на машине с раскраской МЧС "оперативными мероприятиями" Рубрики: Общество

Сергей Иванов / YouTube



На внедорожнике значится эмблема коммерческой организации "Спецгорспас", которая является структурой Ланцмана, регулярно проводит инструктажи по оказанию первой помощи и поставляет в бюджетные учреждения Москвы "инновационные" аптечки. Их ежемесячное обслуживание приносит компании миллиардный доход. Варламов отметил, что машины "Спецгорспаса" не замечены в спасательных операциях, хотя организация аттестована на право проведения спасательных работ.



Ланцман сообщил радиостанции



Зампред комиссии по культуре добавил, что выезжает на автомобиле "Спецгорспаса" на "какие-то оперативные мероприятия". При этом он уточнил, что "никогда на аварии и на несчастные случаи не ездил". По словам Ланцмана, в "Ленком" он ездит "по делам, связанным с оперативными мероприятиями "Спецгорспаса".



"Уже не один год занимаемся программой оказания помощи при устранении опасных последствий чрезвычайных происшествий на объектах инфраструктур города, в первую очередь, культуры, ЖКХ и прочих", - сказал Ланцман. Он также отметил, что директор "Ленкома" Марк Варшавер возглавляет экспертный совет (директорскую ложу) "Столичного цеха деятелей культуры", где сам Ланцман числится зампредседателя координационного совета. По данным Варламова, Ланцман является гендиректором и учредителем "Цеха".



"У нас есть действительно в этом направлении задачи, связанные с [проектом]. Я бываю там полчаса два-три раза в неделю, а иногда один раз в месяц, в зависимости от того, какие мероприятия есть. И бывал там на машине МЧС", - объяснил Ланцман, добавив, что никогда не использовал спецсигнал при поездках на автомобиле "Спецгорспаса". Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Лев Ланцман объяснил использование для поездок автомобиля с раскраской МЧС . Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что спецмашину, на которой ездит Ланцман, часто видят около театра "Ленком", при этом она в нарушение правил парковки занимает целую полосу.На внедорожнике значится эмблема коммерческой организации "Спецгорспас", которая является структурой Ланцмана, регулярно проводит инструктажи по оказанию первой помощи и поставляет в бюджетные учреждения Москвы "инновационные" аптечки. Их ежемесячное обслуживание приносит компании миллиардный доход. Варламов отметил, что машины "Спецгорспаса" не замечены в спасательных операциях, хотя организация аттестована на право проведения спасательных работ.Ланцман сообщил радиостанции "Говорит Москва" , что автомобиль используется в "обеспечительных целях" и не имеет "никакого отношения к МЧС в прямом смысле". По его словам, маркированные машины в ограниченном количестве есть у аварийно-спасательных формирований и участвуют в мероприятиях, "которые указаны в лицензии". Ланцман подчеркнул, что это "негосударственная" машина, купленная на деньги аварийно-спасательного формирования.Зампред комиссии по культуре добавил, что выезжает на автомобиле "Спецгорспаса" на "какие-то оперативные мероприятия". При этом он уточнил, что "никогда на аварии и на несчастные случаи не ездил". По словам Ланцмана, в "Ленком" он ездит "по делам, связанным с оперативными мероприятиями "Спецгорспаса"."Уже не один год занимаемся программой оказания помощи при устранении опасных последствий чрезвычайных происшествий на объектах инфраструктур города, в первую очередь, культуры, ЖКХ и прочих", - сказал Ланцман. Он также отметил, что директор "Ленкома" Марк Варшавер возглавляет экспертный совет (директорскую ложу) "Столичного цеха деятелей культуры", где сам Ланцман числится зампредседателя координационного совета. По данным Варламова, Ланцман является гендиректором и учредителем "Цеха"."У нас есть действительно в этом направлении задачи, связанные с [проектом]. Я бываю там полчаса два-три раза в неделю, а иногда один раз в месяц, в зависимости от того, какие мероприятия есть. И бывал там на машине МЧС", - объяснил Ланцман, добавив, что никогда не использовал спецсигнал при поездках на автомобиле "Спецгорспаса".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 мая 2018 г. Блогер Варламов обвинил московских чиновников от культуры в использовании машин с раскраской МЧС как такси

Спецмашину, в частности, нередко наблюдают около театра "Ленком". По данным блогера, на ней перевозят представителей комиссии Мосгордумы по культуре. Собственно, компания, эмблема которой значится на внедорожнике, является структурой зампреда комиссии Льва Ланцмана.

