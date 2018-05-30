

Опалубка придавила женщину-строителя возле Савеловского вокзала Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщили ранее в экстренных службах Москвы, инцидент произошел на стройплощадке по адресу: площадь Савеловского вокзала, 2. Женщину, придавленную деревянной конструкцией, обнаружили в котловане. По предварительным данным, она получила множественные переломы.



"На стройплощадке демонтировали опалубку. Частью конструкции придавило работницу, которая проводила гидроизоляцию", — рассказали в комитете строительного надзора. Инцидент произошел на строительстве объекта метрополитена в рамках транспортно-пересадочного узла возле Савеловского вокзала. Как пишет



Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройки у Савеловского вокзала, на которой женщину-строителя придавило демонтируемой опалубкой. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.Как сообщили ранее в экстренных службах Москвы, инцидент произошел на стройплощадке по адресу: площадь Савеловского вокзала, 2. Женщину, придавленную деревянной конструкцией, обнаружили в котловане. По предварительным данным, она получила множественные переломы."На стройплощадке демонтировали опалубку. Частью конструкции придавило работницу, которая проводила гидроизоляцию", — рассказали в комитете строительного надзора. Инцидент произошел на строительстве объекта метрополитена в рамках транспортно-пересадочного узла возле Савеловского вокзала. Как пишет "Московский комсомолец" , 67-летняя изолировщица пострадала от алюминиевого щита: внезапно поднявшийся ветер понес его в сторону женщины. Ее отправили на лечение в НИИ имени Склифосовского.



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