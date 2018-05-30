Опалубка придавила женщину-строителя возле Савеловского вокзала

Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройки у Савеловского вокзала, на которой женщину-строителя придавило демонтируемой опалубкой. Об этом сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе ведомства.
Как сообщили ранее в экстренных службах Москвы, инцидент произошел на стройплощадке по адресу: площадь Савеловского вокзала, 2. Женщину, придавленную деревянной конструкцией, обнаружили в котловане. По предварительным данным, она получила множественные переломы.
"На стройплощадке демонтировали опалубку. Частью конструкции придавило работницу, которая проводила гидроизоляцию", — рассказали в комитете строительного надзора. Инцидент произошел на строительстве объекта метрополитена в рамках транспортно-пересадочного узла возле Савеловского вокзала. Как пишет "Московский комсомолец"
, 67-летняя изолировщица пострадала от алюминиевого щита: внезапно поднявшийся ветер понес его в сторону женщины. Ее отправили на лечение в НИИ имени Склифосовского.