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Опалубка придавила женщину-строителя возле Савеловского вокзала
30 мая 2018 г. | Время публикации 14:03 | Последние изменения 15:24
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройки у Савеловского вокзала, на которой женщину-строителя придавило демонтируемой опалубкой. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Как сообщили ранее в экстренных службах Москвы, инцидент произошел на стройплощадке по адресу: площадь Савеловского вокзала, 2. Женщину, придавленную деревянной конструкцией, обнаружили в котловане. По предварительным данным, она получила множественные переломы.

"На стройплощадке демонтировали опалубку. Частью конструкции придавило работницу, которая проводила гидроизоляцию", — рассказали в комитете строительного надзора. Инцидент произошел на строительстве объекта метрополитена в рамках транспортно-пересадочного узла возле Савеловского вокзала. Как пишет "Московский комсомолец", 67-летняя изолировщица пострадала от алюминиевого щита: внезапно поднявшийся ветер понес его в сторону женщины. Ее отправили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

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Среда, 30 мая 2018 г. // Последняя новость 15:43
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