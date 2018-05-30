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Оппозиционеры подали заявку на проведение правозащитной акции 10 июня в центре Москвы
30 мая 2018 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Оппозиционеры и правозащитники подали уведомление о проведении шествия и митинга 10 июня в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Действительно, поступила такая заявка. Планируются демонстрация (13:00-14:00) и митинг (14:00-15:00) 10 июня в центре Москвы. Демонстрация пройдет по бульварам: Покровский, Рождественский, Сретенский и до дома 35 по проспекту Академика Сахарова, возле которого планируется митинг", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мэрии необходимо ответить на заявку в течение трех рабочих дней. "До четверга точно дадим ответ", - добавил он.

Один из организаторов акции, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил, что акция носит прежде всего правозащитный характер. "Мы считаем, что в преддверии Дня России необходимо говорить о том, что в стране есть серьезные проблемы с соблюдением прав человека", - сказал он. По словам Гудкова, уведомление подано по традиционному для оппозиции маршруту: от станции метро "Пушкинская" по бульварам до проспекта Сахарова с последующим проведением митинга, численность участников - до 10 тысяч человек. Политик также сообщил, что акцию поддерживают партии "Парнас", "Яблоко" и "Гражданская инициатива".

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Среда, 30 мая 2018 г. // Последняя новость 10:32
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