Митрохин и глава Тверского округа Москвы вышли в финал праймериз "Яблока" по выдвижению кандидата в мэры Рубрики: Общество

yabloko.ru



Третье место по итогам первого тура праймериз занял глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, набравший 1604 балла (17,71%). Всего в предварительном голосовании участвовал 21 кандидат, в том числе глава Гагаринского муниципального округа Елена Русакова, оказавшаяся на четвертом месте.



Голосование на праймериз продолжалось с 27 по 29 мая. Из 4,4 тысячи избирателей, внесенных в списки, на предварительных выборах проголосовали 1,7 тысячи человек - члены и волонтеры партии, муниципальные депутаты, кандидаты и доверенные лица на выборах разных уровней, жертвователи, журналисты, лидеры общественного мнения.



При этом кандидатами и выборщиками могли выступать не только члены "Яблока". Каждый выборщик мог проголосовать за трех кандидатов, присвоив им в бюллетене места с первого по третье. Соответственно, за первое место кандидат получал 3 балла, за второе -2, за третье - один. В счетную комиссию входили представители всех кандидатов. По правилам праймериз для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более 50 процентов голосов. Так как этой планки не смог достичь никто, с 1 по 3 июня пройдет второй тур выборов, которому будут предшествовать дебаты.



Онлайн-дебаты проходили и перед первым туром праймериз. Они сопровождались справочным голосованием на сайте "Яблока", благодаря чему определялся "кандидат дня". По итогам дебатов лучшим стал Яков Якубович. Сергей Митрохин ни разу не становился "кандидатом дня", но его предвыборная программа признана лучшей по итогам голосования во время дебатов, отмечает



Проект предвыборной программы Митрохина под названием



Кандидатуру Митрохина поддерживал сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, Якубовича - Максим Кац, пишет



Столичное "Яблоко" воспротивилось этому, однако после вмешательства федерального руководства его ряды все-таки пополнились сторонниками Каца. По мнению Митрохина, во втором туре ему не выиграть именно из-за молодых "яблочников" Каца, которые объединятся против него. В первом туре Митрохин победил с небольшим отрывом, а, по данным экзит-поллов, и вовсе занимал второе место после Якубовича. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и глава Тверского муниципального округа Яков Якубович прошли во второй тур праймериз по определению кандидата в мэры Москвы от "Яблока". Как сообщается на сайте партии , Митрохин получил 2186 баллов (24,16%), Якубович - 2055 (22,71%).Третье место по итогам первого тура праймериз занял глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, набравший 1604 балла (17,71%). Всего в предварительном голосовании участвовал 21 кандидат, в том числе глава Гагаринского муниципального округа Елена Русакова, оказавшаяся на четвертом месте.Голосование на праймериз продолжалось с 27 по 29 мая. Из 4,4 тысячи избирателей, внесенных в списки, на предварительных выборах проголосовали 1,7 тысячи человек - члены и волонтеры партии, муниципальные депутаты, кандидаты и доверенные лица на выборах разных уровней, жертвователи, журналисты, лидеры общественного мнения.При этом кандидатами и выборщиками могли выступать не только члены "Яблока". Каждый выборщик мог проголосовать за трех кандидатов, присвоив им в бюллетене места с первого по третье. Соответственно, за первое место кандидат получал 3 балла, за второе -2, за третье - один. В счетную комиссию входили представители всех кандидатов. По правилам праймериз для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более 50 процентов голосов. Так как этой планки не смог достичь никто, с 1 по 3 июня пройдет второй тур выборов, которому будут предшествовать дебаты.Онлайн-дебаты проходили и перед первым туром праймериз. Они сопровождались справочным голосованием на сайте "Яблока", благодаря чему определялся "кандидат дня". По итогам дебатов лучшим стал Яков Якубович. Сергей Митрохин ни разу не становился "кандидатом дня", но его предвыборная программа признана лучшей по итогам голосования во время дебатов, отмечает "Коммерсант" Проект предвыборной программы Митрохина под названием "Сбережение Москвы" опубликован на его сайте. В нем анонсированы политическая реформа, предполагающая большую вовлеченность москвичей в решение важных городских вопросов; борьба с коррупцией, порядок в ЖКХ, решение жилищной проблемы, защита культурного наследия. Якубович в своей видеовизитке сделал упор на децентрализацию полномочий и восстановление обратной связи между москвичами и правительством Москвы.Кандидатуру Митрохина поддерживал сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, Якубовича - Максим Кац, пишет РБК . Последний в 2016 году публично пообещал привести в ряды московского отделения партии столько своих сторонников, сколько позволит возглавить его.Столичное "Яблоко" воспротивилось этому, однако после вмешательства федерального руководства его ряды все-таки пополнились сторонниками Каца. По мнению Митрохина, во втором туре ему не выиграть именно из-за молодых "яблочников" Каца, которые объединятся против него. В первом туре Митрохин победил с небольшим отрывом, а, по данным экзит-поллов, и вовсе занимал второе место после Якубовича.



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