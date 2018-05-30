Глава Рузского округа пригрозил уголовным делом протестующим против свалки в Щелканово

29 мая 2018 г. Лежачая забастовка против новой временной свалки в подмосковном Щелканово обернулась задержаниями

Жители протестуют против временного размещения отходов на площадке возле деревни Щелканово Рузского городского округа. Люди ложились на дорогу и не пускали мусоровозы. По словам очевидцев, полицейские при задержании тащили женщин по асфальту и избили инвалида.