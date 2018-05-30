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Глава Рузского округа пригрозил уголовным делом протестующим против свалки в Щелканово
30 мая 2018 г. | Время публикации 13:35 | Последние изменения 14:45
Рубрики: Общество  
 
tarhanov-glava.ru
Глава Рузского городского округа Московской области Максим Тарханов заявил о провокациях активистов на въезде на временную площадку для мусора в поселке Щелканово, что приводит к задержке вывоза отходов. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Вывоз мусора с контейнерных площадок населенных пунктов затягивается. Вот такие штыри разбрасывают провокаторы на дороге при подъезде на Открытую временную площадку складирования отходов в промзоне бывшего Сычевского ГОК. Проколото два колеса, готовится заявление о возбуждении уголовного дела", - написал Тарханов в подписи к фото штыря.

Заявление главы округа вызвало скептические комментарии. "Куча причин. Лишь бы не вывозить ничего", "Этот гвоздь из машины мусорной выпал. Попробуй докажи обратное!" У других пользователей возникли вопросы к самой работе временной свалки. "Почему мусор засыпают песком? Если это временная площадка и на ней планируется строить завод для дальнейшей сортировки и утилизации мусора - как это будет происходить с тем мусором, который уже засыпан тоннами песка?" - задается вопросом пользователь konovalov_pro.



4 мая власти Рузского округа были вынуждены создать две временные площадки для перевалки коммунального мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Предполагается, что мусор с них будет вывезен на полигон или перерабатывающий комплекс, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. 29 мая в Щелканово прошла стихийная акция, в ходе которой люди пытались преградить проезд мусоровозам. В результате были задержаны четыре человека. Очевидцы рассказали, что прибывшие на место полицейские волочили женщин по асфальту и избили инвалида.

Как рассказал Business FMместный житель Артем, после открытия временных площадок "мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района". По его словам, сотрудники ГИБДД проверяли эти машины, разворачивая их, если Щелканово не было пунктом их назначения. Позже активисты начали требовать с водителей предъявления электронных талонов, которые были введены для проезда на свалку.

"Два дня нам удавалось блокировать проезд, сдерживать поток машин, они разворачивались и уезжали обратно. Сегодня с четырех утра мы опять там дежурили, блокировали проезд автомобилей. Активисты начали проверять документы, и оказалось, что не у всех машин, которые там стоят, электронные талоны соответствуют действительности. У каких-то машин были другие автомобильные номера, какие-то вообще назначались на другую площадку. В итоге полиция оттеснила всех протестующих, четверых задержала, отвезла в отделение, и машины беспрепятственно заехали на полигон", - рассказал мужчина.

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