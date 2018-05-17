Столичный мэр предложил льготами и скидками компенсировать москвичам шум от торговых сетей

17 мая 2018 г. Постоянным посетителям рынков и торговых центров могут предложить скидки

Мэр столицы предложил владельцам сельскохозяйственных рынков и крупных торговых центров подумать над созданием систем скидок и промоакций для жителей, проживающих рядом с рынками. Это может способствовать стимулированию продаж.