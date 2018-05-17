Столичный мэр предложил льготами и скидками компенсировать москвичам шум от торговых сетей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил руководителям торговых сетей создать программы лояльности для жителей близлежащих районов в ходе посещения магазина "Азбука вкуса", открывшегося в здании Смоленского гастронома по адресу ул. Арбат, д. 54/2. Об этом сообщает агентство "Москва"
.
"Помимо того, что это один из знаковых магазинов, поток туристов здесь гарантирован, в этом доме живут люди, которые испытывают определенные неудобства, прежде всего, от погрузки и выгрузки товаров. Я просил руководителей магазинов подумать о программе лояльности, как можно переквалифицировать неудобства для жителей", - сказал Собянин.
По словам градоначальника, которого цитирует РИА "Новости"
, местные жители жалуются на шум в результате погрузки и выгрузки товаров и нехватку парковочных мест. Чтобы компенсировать эти неудобства, Собянин предложил руководству сетей ввести акции и скидки и подумать над созданием персонифицированных карт для горожан, проживающих рядом с этими магазинами. Отметим, что ранее столичный мэр предложил ввести программу лояльности для посетителей рынков и торговых центров
.
Генеральный директор ООО "Городской супермаркет" Владимир Садовин отметил, что "Азбука вкуса" уже вводит программу лояльности для местных жителей. "Это будут специальные карточки, выданные конкретным жителям конкретных домов, привязанных к конкретному магазину, чтобы уровень цен для них при покупке в "Азбуке вкуса" был сопоставим с любой другой сетью в ближайшей доступности", - сказал он.