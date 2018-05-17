NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
мая
pda
Поиск
Архив

Столичный мэр предложил льготами и скидками компенсировать москвичам шум от торговых сетей
30 мая 2018 г. | Время публикации 17:35 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил руководителям торговых сетей создать программы лояльности для жителей близлежащих районов в ходе посещения магазина "Азбука вкуса", открывшегося в здании Смоленского гастронома по адресу ул. Арбат, д. 54/2. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Помимо того, что это один из знаковых магазинов, поток туристов здесь гарантирован, в этом доме живут люди, которые испытывают определенные неудобства, прежде всего, от погрузки и выгрузки товаров. Я просил руководителей магазинов подумать о программе лояльности, как можно переквалифицировать неудобства для жителей", - сказал Собянин.

По словам градоначальника, которого цитирует РИА "Новости" , местные жители жалуются на шум в результате погрузки и выгрузки товаров и нехватку парковочных мест. Чтобы компенсировать эти неудобства, Собянин предложил руководству сетей ввести акции и скидки и подумать над созданием персонифицированных карт для горожан, проживающих рядом с этими магазинами. Отметим, что ранее столичный мэр предложил ввести программу лояльности для посетителей рынков и торговых центров.

Генеральный директор ООО "Городской супермаркет" Владимир Садовин отметил, что "Азбука вкуса" уже вводит программу лояльности для местных жителей. "Это будут специальные карточки, выданные конкретным жителям конкретных домов, привязанных к конкретному магазину, чтобы уровень цен для них при покупке в "Азбуке вкуса" был сопоставим с любой другой сетью в ближайшей доступности", - сказал он.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Постоянным посетителям рынков и торговых центров могут предложить скидки
17 мая 2018 г.
Постоянным посетителям рынков и торговых центров могут предложить скидки
Мэр столицы предложил владельцам сельскохозяйственных рынков и крупных торговых центров подумать над созданием систем скидок и промоакций для жителей, проживающих рядом с рынками. Это может способствовать стимулированию продаж.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.05.2018   20:02
5
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 30 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>