Крупный пожар разгорелся из-за сильного ветра на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва" / Биланенко Павел Крупный пожар произошел на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания из-за сильного ветра разрослась до 500 квадратных метров, есть угроза перехода огня на двухэтажное здание завода железобетонных изделий. В тушении пожара участвуют авиация и пожарный поезд, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.



Пожар возник по адресу: Южнопортовая улица, дом 27. Горит прессованный картон в паллетах, установленных в несколько ярусов. "Происходит интенсивное горение, распространению пожара способствует сильный ветер", - сообщили в МЧС. Огонь разгорелся сначала на площади 150 квадратных метров, затем охватил 350 "квадратов", а позже - 500.







По данным источника ТАСС, пожар происходит на территории мусоросжигательного завода. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры для защиты от огня расположенного рядом завода. По данным собеседника агентства, огонь частично перекинулся на стоящий рядом ангар, на месте пожара были слышны хлопки.



Противопожарный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра произвел несколько сбросов воды. Воду он забирает в Москве-реке. На месте работают 18 единиц техники и 56 человек личного состава. В 16:02 возгорание было локализовано. На месте работает лаборатория по замерам воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, уверяют в МЧС.







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