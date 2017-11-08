На горящем полигоне "Съяново" в Подмосковье ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на закрытом мусорном полигоне "Съяново-1"
в Серпуховском районе Подмосковья, на склонах которого обнаружили множество очагов возгорания. Об этом сообщается на сайте
администрации Серпухова. На свалку завезли тяжелую технику для ликвидации тления.
"Полигон "Съяново" находится на муниципальной земле Серпуховского района. Договор был заключен с организацией, которая лишилась лицензии, заведено уголовное дело по эксплуатации полигона. Мы объявляем ЧС, объектовый", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Серпухова Дмитрия Жарикова.
Чиновник пояснил "Интерфаксу"
, что склоны полигона нужно пересыпать грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода и потушить очаги возгорания. Необходимый для первого этапа работ запас грунта уже создан, отметил Жариков.
Работы ведутся под контролем МЧС и Минэкологии. "Я рассчитываю, что в кратчайшее время мы ликвидируем очаги задымления. Но вопрос необходимо будет держать на контроле постоянно, до тех пор пока не начнется работа по рекультивации", - сказал глава Серпухова. В беседе с ТАСС он отметил, что открытого горения на свалке нет, но наблюдается задымление, из-за которого "город задыхается, его накрывает смогом".
Жариков добавил, что юридически полигон находится на территории Серпуховского района, поэтому ответственность за безопасность на объекте лежит на местной администрации. Ее, напомним, возглавляет Александр Шестун, который ранее пожаловался президенту РФ
Владимиру Путину на давление, шантаж и угрозы со стороны высокопоставленных областных и федеральных чиновников, вынуждающих его подать в отставку.
"Мы полагаем, что бездействие должностных лиц администрации Серпуховского района должно быть наказуемо. Мы считаем, что это [воспламенение полигона] - халатность", - заявил Жариков. В связи с этим чиновник уже попросил областное управление Следственного комитета провести проверку.
Александр Шестун в свою очередь заявил, что всеми полномочиями для решения проблемы "Съяново" обладает министерство экологии и природопользования Московской области. "Серпуховской район никаких мер предпринимать не будет. Район провел комиссию по ЧС, обратился в правительство Московской области, так как все полномочия по утилизации мусора они забрали", - сказал Шестун. Он добавил, что по итогам комиссии было составлено прошение на имя зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова о выделении средств на пересыпку полигона грунтом и определения подрядчика. В пресс-службе Пестова ТАСС заявили, что не знают об этом обращении.
В ноябре 2017 года на полигоне "Съяново" уже вводили режим ЧС из-за тления. При этом сообщалось, что подмосковные власти выделят 30 миллионов рублей
из регионального бюджета на ликвидацию очагов возгорания. Портал "Ока.fm" писал, что подряд получила фирма "Вива Транс", якобы близкая к областному правительству и всегда привлекаемая к выполнению подобных работ. Компания провела на полигоне шесть месяцев и на прошлой неделе вывезла оттуда всю технику. Вскоре после этого на свалке произошло новое возгорание.
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опаснее выбросов со скандального полигона "Ядрово" в Волоколамске. Негативные для здоровья последствия могут проявиться через пять лет, отметили экологи. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Серпуховского района собиралась ходатайствовать перед областными властями о введении в районе режима ЧС регионального уровня.