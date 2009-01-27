Блогер Варламов обвинил московских чиновников от культуры в использовании машин с раскраской МЧС как такси

26 февраля 2011 г. Дорого, но быстро: в Москве теперь можно на машине "Скорой помощи" доехать до аэропорта

Один из московских коммерческих медицинских центров, которому разрешено использовать спецсигналы и собственные кареты "скорой помощи", предлагает услуги такси. Стоимость - 6 тысяч рублей в час.