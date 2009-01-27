Блогер Варламов обвинил московских чиновников от культуры в использовании машин с раскраской МЧС как такси

Московские чиновники используют спецавтомобили с маркировкой МЧС для личных поездок по городу, выяснил блогер Илья Варламов. В частности, такая машина регулярно паркуется в конце рабочего дня около театра "Ленком", включая аварийные сигналы и занимая целую полосу движения.
На машине значится эмблема "Спецгорспаса". На сайте этой организации есть свидетельство об аттестации на право проведения спасательных работ, выданного главным управлением МЧС. "Можно предположить, что вместе с правом вести спасательную деятельность коммерческая организация получает право и раскрашивать свои автомобили в цвета МЧС", - комментирует Варламов.
Блогер выяснил, что "Спецгорспас" - дочерняя компания "Нацздравпроекта", а тот в свою очередь принадлежит ООО "Комэксцентр" Льва Ланцмана, зампреда комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Он также является учредителем и гендиректором "Столичного цеха деятелей культуры" при этой комиссии. Ланцман, отмечает Варламов, "поразительно похож" на мужчину, который выходил из "Ленкома" и садился в спецавтомобиль.
Блогер не нашел в открытых источниках упоминаний об участии "Спецгорспаса" в спасательных мероприятиях, зато в апреле одна из его машин попала в сводку происшествий после ДТП на Тверской улице. Байкер не справился с управлением, и мотоцикл задел Land Cruiser с раскраской МЧС. После аварии водитель внедорожника первым делом скрутил номера.
СМИ писали, что владельцем авто является председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Ланцман тогда заявил, что "Спецгорспас" работает вместе с МЧС, а машину покрасили в "специальные средства, предусмотренные законодательством".
На сайте "Спецгорспаса" Варламов обнаружил больше сотни написанных под копирку благодарностей от различных бюджетных учреждений Москвы за "четкую организацию, высокий профессионализм, грамотность при обучении и закреплении АСС УПТ-1, позволившее сотрудникам улучшить необходимые знания и навыки в оказании первой доврачебной помощи" (грамотность сохранена).
Под аббревиатурой скрывается аварийно-спасательное средство унифицированной посттравматической терапии, попросту - аптечка. По словам Варламова, создатели аптечки позиционируют ее как "инновационный подход в части профилактики тяжелых последствий при получении травм в учреждениях с большим скоплением людей". При этом аптечка состоит из стандартного набора медицинских средств.
Разработчики утверждают, что аптечки предоставляются бесплатно, однако Варламов выяснил, что плата взимается за их обслуживание - 3030 рублей в месяц. Отказаться нельзя, так как по распоряжению мэра Москвы от 2011 года все бюджетные учреждения должны быть оборудованы аптечками. Таким образом, поставщики этих средств получают миллиардные доходы.
Варламов также обнаружил у обеих компаний внушительное число госконтрактов: у "Спецгорспаса" - 7 госзакупок и 17 госконтрактов на общую сумму 6 миллионов рублей. У "Нацздравпректа" - 26 госзакупок и 80 госконтрактов на 18 миллионов рублей. В конце марта, после трагедии в Кемерово, на сайте Мосгордумы появилась новость о том, что в Москве планируют внедрить единые стандарты оказания первой медицинской помощи. Из нее можно сделать вывод, что "Спецгорспас" распространит свою деятельность повсеместно.
О том, что чиновники и бизнесмены используют спецавтомобили как VIP-такси, говорилось уже давно. СМИ писали, что услуга обходится пассажирам в несколько тысяч рублей, а организовать работу "скоропомощного" такси может фактически любой желающий. В 2010 году на проблему обратил внимание тогдашний глава ГИБДД России Виктор Кирьянов, а в Госдуме даже инициировали проверку с привлечением Минздрава.
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