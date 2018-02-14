Москвичи смогут оплачивать такси картой "Тройка"

14 февраля 2018 г. Мэрия готовит для карт "Тройка" программу бонусов, похожую на уже существующее непопулярное приложение

Систему, позволяющую владельцам "Тройки" получать за ее пополнение бонусы и скидки, хотят запустить в марте, а оператора выбрать на открытом конкурсе. Однако аналогичное приложение уже давно существует, и его партнеры уверены, что имеют дело с властями Москвы.