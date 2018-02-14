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Москвичи смогут оплачивать такси картой "Тройка"
30 мая 2018 г. | Время публикации 19:05
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Возможность оплатить такси картой "Тройка" может появиться в столице до конца года. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин.

Чиновник отметил, что сейчас идет тестирование специального программного оборудования, позволяющего оплатить такси картой "Тройка", и адаптации его под разные мобильные устройства. Предполагается, что карта "Тройка" будет считываться с телефона, а в будущем ею можно будет оплатить услуги каршеринга. "Мы не исключаем такой возможности", - заключил Пронин.

Напомним, в начале года мэр Москвы объявил о создании программы лояльности для пользователей карты "Тройка", владельцы которой смогут получать за активное пополнение проездного бонусы и скидки в партнерских торговых точках. На сайте мэрии сообщалось, что система льгот заработает в марте, а оператора программы выберут на открытом конкурсе. Однако журналисты выяснили, что аналогичная программа, связанная с "Тройкой" и полностью повторяющая алгоритм получения бонусов, существует уже давно и широкого распространения не получила: число скачиваний лишь немного переваливает за сто, а пользовательская оценка не дотягивает и до тройки. О дальнейшем ходе развития "новой" программы лояльности ничего не известно.

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