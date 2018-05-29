МЧС предупредило москвичей об усилении ветра в ближайшие часы

29 мая 2018 г. Синоптики предупредили о штормовом ветре в столичном регионе 30 и 31 мая

Днем 30 мая в Москве и Московской области ожидается усиление северо-западного ветра до 17–22 метров в секунду. Ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая. Кроме того, в столичном регионе похолодает.