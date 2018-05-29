МЧС предупредило москвичей об усилении ветра в ближайшие часы

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы об усилении ветра в ближайшие часы. Как сообщается на сайте ведомства
, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.
МЧС рекомендует при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль рекомендуется парковать от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательным и осторожным. В случае происшествия рекомендуется звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
Ранее сообщалось, что ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая
. Кроме того, существенно снизится температура воздуха: 31 мая в северной половине округа она составит 9–16 градусов тепла, 1–2 июня днем — 7–15 градусов тепла, в ночные часы упадет до ноля - плюс 5 градусов, а в некоторых зонах округа ожидаются заморозки.