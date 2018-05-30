Поваленное ветром дерево нарушило трамвайное движение в центре Москвы, СМИ пишут о пострадавших из-за стихии

Движение трамваев в центре Москвы приостановлено из-за поваленного ветром дерева на провода контактной сети. Инцидент произошел на набережной Академика Туполева. Трамваи маршрутов Б и 24 объезжают аварийный участок по Волочаевской улице. На набережной пока работают автобусы, сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе "Мосгортранса".
На участке работают оперативные службы, автомобилистов призвали быть внимательными при поездках в этом районе. На время устранения неполадок трамвай Б следует от Курского вокзала до Сокольнической заставы, трамвай 24 - от Новогиреево до Курского вокзала. От Курского вокзала до Красноказарменной площади ходят автобусы.
По данным источника агентства в экстренных службах, шквалистый ветер повалил шесть деревьев в разных районах Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Telegram-канал
Mash, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших от сильного ветра, в том числе пятилетнего мальчика и его матери, на которых упало дерево. Еще одна женщина, по данным паблика, получила порезы: "на нее отлетело оконное стекло"."Московский комсомолец"
пишет о двух пострадавших из-за стихии женщинах. По данным издания, в Тепличном переулке воспитательницу детского сада придавило кроной дерева, оторвавшейся от сильного порыва ветра. Женщину госпитализировали с переломом руки.
Также сообщается, что у Савеловского вокзала монтажным щитом придавило 67-летнюю работницу стройки метро. Однако в СМИ по-разному приводятся обстоятельства этого инцидента. По другим данным, на женщину при демонтаже упала деревянная опалубка
. По предварительным данным, она получила множественные переломы. Мосгосстройнадзор пообещал проверить стройку.
В Москве до 22:00 действует экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Желтый уровень опасности погоды продлен на 31 мая. Москвичей просят отказаться от поездок по городу, не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций, обходить их на улице. Власти Москвы также рекомендовали летним кафе временно закрыть уличные веранды
.