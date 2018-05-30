Поваленное ветром дерево нарушило трамвайное движение в центре Москвы, СМИ пишут о пострадавших из-за стихии

30 мая 2018 г. Опалубка придавила женщину-строителя возле Савеловского вокзала

Инцидент произошел на стройплощадке по адресу: площадь Савеловского вокзала, 2. Женщину, придавленную деревянной конструкцией, обнаружили в котловане. По предварительным данным, она получила множественные переломы.