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Шесть человек пострадали от шквала в Москве, в Подмосковье отключалось электричество
30 мая 2018 г. | Время публикации 16:50 | Последние изменения 18:25
Рубрики: Погода  
 
В Москве госпитализированы шестеро человек, пострадавших от сильного ветра, двое из них дети. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

"Проводится необходимая диагностика и уточнение состояния. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал Хрипун. Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, оценил состояние одного пострадавшего как тяжелое.

В Балашихе на двух сестер 11 лет и одного года десяти месяцев упала ветка дерева на детской площадке. Девочки не пострадали, однако следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории.

Шквал повалил в столице более десятка деревьев и повредил кровли четырех жилых домов. Скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду. Московский зоопарк и парк Горького закрылись из-за неблагоприятных погодных условий.

"Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход", - говорится на сайте зоосада. "Занятия и лекции, запланированные в этот день в парке, будут перенесены на другие даты, сообщили в парке Горького.

Из-за ветра работу прекратили парк "Останкино", центр "Космонавтика и авиация" и другие объекты на ВДНХ. "На территории ВДНХ проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, при осуществлении которых соблюдаются все необходимые меры безопасности, однако неблагоприятные погодные условия осложняют обстановку. В целях вашей безопасности просим воздержаться от прогулок по территории ВДНХ", - говорится на сайте комплекса. Все купленные на 30 мая билеты будут компенсированы.

В других столичных парках закрыли все аттракционы, а также усилили контроль за рекламными конструкциями и деревьями. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка". Посетителей информируют об ухудшении погоды и обеспечивают "беспроблемный выход с территории", сообщили в учреждении. Распоряжения об полном закрытии парков не было, эвакуировать посетителей не планируется.

Ветер нарушил и движение общественного транспорта. Ранее из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев по набережной Академика Туполева в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса" в транспортном комплексе, днем в среду ветер также повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинской, при этом электрички в сторону города некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.

В четырех муниципалитетах Подмосковья зафиксировались незначительные перебои с электричеством - в Воскресенском, Раменском, Пушкинском районах и Клинском городском округе. "Были единичные заявки, по которым компания оперативно устранила технологические нарушения", - сообщили в "Мособлэнерго". В подмосковном министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли в регионе пострадавшие из-за сильного ветра.
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