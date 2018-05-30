Шесть человек пострадали от шквала в Москве, в Подмосковье отключалось электричество

30 мая 2018 г. Поваленное ветром дерево нарушило трамвайное движение в центре Москвы, СМИ пишут о пострадавших из-за стихии

Дерево упало на провода контактной сети на набережной Академика Туполева. Трамваи Б и 24 на время устранения неполадок объезжают участок, по набережной ходят автобусы. Деревья падали и в других районах Москвы, СМИ сообщают о пяти пострадавших.