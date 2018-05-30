Шесть человек пострадали от шквала в Москве, в Подмосковье отключалось электричество

В Москве госпитализированы шестеро человек, пострадавших от сильного ветра, двое из них дети. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
"Проводится необходимая диагностика и уточнение состояния. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал Хрипун. Источник "Интерфакса"
, знакомый с ситуацией, оценил состояние одного пострадавшего как тяжелое.
В Балашихе на двух сестер 11 лет и одного года десяти месяцев упала ветка дерева на детской площадке. Девочки не пострадали, однако следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории.
Шквал повалил в столице более десятка деревьев и повредил кровли четырех жилых домов. Скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду. Московский зоопарк и парк Горького закрылись из-за неблагоприятных погодных условий.
"Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход", - говорится на сайте зоосада
. "Занятия и лекции, запланированные в этот день в парке, будут перенесены на другие даты, сообщили
в парке Горького.
Из-за ветра работу прекратили парк "Останкино", центр "Космонавтика и авиация" и другие объекты на ВДНХ. "На территории ВДНХ проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, при осуществлении которых соблюдаются все необходимые меры безопасности, однако неблагоприятные погодные условия осложняют обстановку. В целях вашей безопасности просим воздержаться от прогулок по территории ВДНХ", - говорится на сайте комплекса
. Все купленные на 30 мая билеты будут компенсированы.
В других столичных парках закрыли все аттракционы, а также усилили контроль за рекламными конструкциями и деревьями. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка". Посетителей информируют об ухудшении погоды и обеспечивают "беспроблемный выход с территории", сообщили в учреждении. Распоряжения об полном закрытии парков не было, эвакуировать посетителей не планируется.
Ветер нарушил и движение общественного транспорта. Ранее из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев
по набережной Академика Туполева в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса" в транспортном комплексе, днем в среду ветер также повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинской, при этом электрички в сторону города некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.
В четырех муниципалитетах Подмосковья зафиксировались незначительные перебои с электричеством - в Воскресенском, Раменском, Пушкинском районах и Клинском городском округе. "Были единичные заявки, по которым компания оперативно устранила технологические нарушения", - сообщили в "Мособлэнерго". В подмосковном министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли в регионе пострадавшие из-за сильного ветра.