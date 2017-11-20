Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново

30 ноября 2017 г. Пять человек госпитализированы после прорыва теплотрассы в Гольяново, один в крайне тяжелом состоянии

Все пострадавшие получили ожоги ног, у одного мужчины также серьезные ожоги головы, тела и рук. Власти отчитались о ликвидации последствий аварии, расследованием причин займется комиссия. Сообщается, что воздействия извне не было.