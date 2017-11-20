Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново

Политик Дмитрий Гудков опубликовал на сайте "Эха Москвы"
открытое обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, упрекнув его в молчании по поводу аварии на теплотрассе
в Гольяново вечером 29 ноября. В результате прорыва трубы 8 человек пострадали, а в тысячах домов возникли проблемы с теплоснабжением и горячей водой.
Вся информация поступала от профильных ведомств, мэр не давал комментариев ни устно, ни в социальных сетях. На личном сайте Собянина появился лишь пост о том, как расходуются средства городского бюджета. Мэр обмолвился о произошедшем только в полдень 30 ноября на форуме "Здоровье Москвы". Он отметил тяжесть аварии и тот факт, что "пострадали люди", а также поручил департаменту здравоохранения контролировать их лечение.
- Разрыв теплотрассы "не авария", а некоторые пострадали по своей вине
- Жители востока Москвы продолжают жаловаться на холод в квартирах
"Мы - москвичи, имеем права знать, а не ограничиваться к полудню оброненной вскользь фразой "произошла авария, пострадали люди". Вы мэр, а не плохонькое новостное агентство. Важно, что вы сделали в этой ситуации, что случилось - мы знаем и так. <...> А что будет при более крупной аварии? Вы расскажете о том, как чудесно замостили Тверскую плиткой?" - пишет Гудков.
Днем в четверг заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что Собянин лично контролировал ситуацию, управлял локализацией последствий аварии и восстановительными работами, а также распорядился создать комиссию для выяснения причин прорыва теплотрассы. От самого мэра эта информация по-прежнему не поступала.
"Почему за руководителя города высказывается его заместитель? - недоумевает Гудков. - Простой вопрос: каким образом вы "лично контролировали"? Где вы были этой ночью и сколько там было градусов? Недостаточно потратить 19 бюджетных миллиардов на самопиар, надеясь, что за вас все сделают другие. Нужно выступать самому, но вы от этого отвыкли или никогда не умели".Бирюков: разрыв теплотрассы не считается аварией, а некоторые пострадали по своей вине
Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. По существующим нормативам и требованиям Ростехнадзора произошедшее считается "инцидентом", цитирует "Интерфакс"
. Между тем московское управление МЧС ночью работало в режиме чрезвычайной ситуации, а глава МЧС России Владимир Пучков проводил экстренное совещание в связи с аварией.
Говоря о пострадавших, Бирюков отметил, что "по собственной неосторожности некоторые из них, перебегая улицы, получили небольшие травмы". Напомним, в результате аварии госпитализированы пятеро мужчин
, один из них находится в критическом состоянии с множественными ожогами. Еще трое от госпитализации отказались. При каких обстоятельствах были получены травмы и кем являются пострадавшие - рабочими или прохожими - не уточняется.Жители востока Москвы продолжают жаловаться на холод в квартирах
Власти утверждают, что отключения тепла в жилых домах не было, так как использовалось резервное питание. Однако, по данным источника ТАСС в экстренных службах, без тепла и горячей воды ночью остались более 2 тысяч домов. Местные жители рассказывали агентству и писали в соцсетях, что в домах на востоке столицы были перебои с теплом и горячей водой.
Бирюков в свою очередь утверждает, что ни в одном здании температура не опускалась ниже 18 градусов, хотя теплоноситель подавался с температурами на пять-шесть градусов ниже положенного. "Но это никак не отразилось на температуре воздуха внутри квартир. Ни в одном здании - жилом, нежилом - температура не опускалась ниже 18 градусов, это было 22-24 градусов", - сказал заместитель мэра.
ПАО "МОЭК" отчиталось на своем сайте
, что теплоснабжение в Восточном округе было восстановлено к 4 утра. В компании отметили, что специалисты следили за сообщениями в социальных сетях, реагировали на звонки по горячей линии, а также совершали обход тепловых пунктов, жилых домов и соцобъектов. МОЭК также расписала по часам, какие работы совершались после прорыва трубы.
Сама авария произошла 29 ноября в 18:44. В 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализован. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме, говорится в сообщении.
В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Их проведение не повлияло на теплоснабжение, утверждают в компании. Полностью последствия разрыва тепломагистрали обещаютт ликвидировать в течение суток. Жители микрорайона Гольяново между тем пожаловались РБК
, что после заявлений властей о подаче тепла в квартирах по-прежнему были перебои с отоплением и горячей водой.
Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах. В МОЭК изданию заявили, что "домов, которые находятся без отопления вообще, сейчас нет. Единственное, есть девять жилых домов, которые по-прежнему находятся на резервной схеме, где несколько пониженные параметры теплоносителя и температура в батареях может быть недостаточной", - сказал руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Дмитрий Филатов. Он добавил, что причиной холода в квартирах могли стать воздушные пробки в трубах.