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Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново
30 ноября 2017 г. | Время публикации 15:23 | Последние изменения 15:53
Рубрики: Происшествия, Общество  
 
Global Look Press
Политик Дмитрий Гудков опубликовал на сайте "Эха Москвы" открытое обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, упрекнув его в молчании по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново вечером 29 ноября. В результате прорыва трубы 8 человек пострадали, а в тысячах домов возникли проблемы с теплоснабжением и горячей водой.

Вся информация поступала от профильных ведомств, мэр не давал комментариев ни устно, ни в социальных сетях. На личном сайте Собянина появился лишь пост о том, как расходуются средства городского бюджета. Мэр обмолвился о произошедшем только в полдень 30 ноября на форуме "Здоровье Москвы". Он отметил тяжесть аварии и тот факт, что "пострадали люди", а также поручил департаменту здравоохранения контролировать их лечение.

- Разрыв теплотрассы "не авария", а некоторые пострадали по своей вине
- Жители востока Москвы продолжают жаловаться на холод в квартирах

"Мы - москвичи, имеем права знать, а не ограничиваться к полудню оброненной вскользь фразой "произошла авария, пострадали люди". Вы мэр, а не плохонькое новостное агентство. Важно, что вы сделали в этой ситуации, что случилось - мы знаем и так. <...> А что будет при более крупной аварии? Вы расскажете о том, как чудесно замостили Тверскую плиткой?" - пишет Гудков.

Днем в четверг заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что Собянин лично контролировал ситуацию, управлял локализацией последствий аварии и восстановительными работами, а также распорядился создать комиссию для выяснения причин прорыва теплотрассы. От самого мэра эта информация по-прежнему не поступала.

"Почему за руководителя города высказывается его заместитель? - недоумевает Гудков. - Простой вопрос: каким образом вы "лично контролировали"? Где вы были этой ночью и сколько там было градусов? Недостаточно потратить 19 бюджетных миллиардов на самопиар, надеясь, что за вас все сделают другие. Нужно выступать самому, но вы от этого отвыкли или никогда не умели".

Бирюков: разрыв теплотрассы не считается аварией, а некоторые пострадали по своей вине

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. По существующим нормативам и требованиям Ростехнадзора произошедшее считается "инцидентом", цитирует "Интерфакс". Между тем московское управление МЧС ночью работало в режиме чрезвычайной ситуации, а глава МЧС России Владимир Пучков проводил экстренное совещание в связи с аварией.

Говоря о пострадавших, Бирюков отметил, что "по собственной неосторожности некоторые из них, перебегая улицы, получили небольшие травмы". Напомним, в результате аварии госпитализированы пятеро мужчин, один из них находится в критическом состоянии с множественными ожогами. Еще трое от госпитализации отказались. При каких обстоятельствах были получены травмы и кем являются пострадавшие - рабочими или прохожими - не уточняется.

Жители востока Москвы продолжают жаловаться на холод в квартирах

Власти утверждают, что отключения тепла в жилых домах не было, так как использовалось резервное питание. Однако, по данным источника ТАСС в экстренных службах, без тепла и горячей воды ночью остались более 2 тысяч домов. Местные жители рассказывали агентству и писали в соцсетях, что в домах на востоке столицы были перебои с теплом и горячей водой.

Бирюков в свою очередь утверждает, что ни в одном здании температура не опускалась ниже 18 градусов, хотя теплоноситель подавался с температурами на пять-шесть градусов ниже положенного. "Но это никак не отразилось на температуре воздуха внутри квартир. Ни в одном здании - жилом, нежилом - температура не опускалась ниже 18 градусов, это было 22-24 градусов", - сказал заместитель мэра.

ПАО "МОЭК" отчиталось на своем сайте, что теплоснабжение в Восточном округе было восстановлено к 4 утра. В компании отметили, что специалисты следили за сообщениями в социальных сетях, реагировали на звонки по горячей линии, а также совершали обход тепловых пунктов, жилых домов и соцобъектов. МОЭК также расписала по часам, какие работы совершались после прорыва трубы.

Сама авария произошла 29 ноября в 18:44. В 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализован. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме, говорится в сообщении.

В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Их проведение не повлияло на теплоснабжение, утверждают в компании. Полностью последствия разрыва тепломагистрали обещаютт ликвидировать в течение суток. Жители микрорайона Гольяново между тем пожаловались РБК, что после заявлений властей о подаче тепла в квартирах по-прежнему были перебои с отоплением и горячей водой.

Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах. В МОЭК изданию заявили, что "домов, которые находятся без отопления вообще, сейчас нет. Единственное, есть девять жилых домов, которые по-прежнему находятся на резервной схеме, где несколько пониженные параметры теплоносителя и температура в батареях может быть недостаточной", - сказал руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Дмитрий Филатов. Он добавил, что причиной холода в квартирах могли стать воздушные пробки в трубах.
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