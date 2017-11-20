Женщину, давшую ребенку рулить внедорожником Gelandewagen на МКАД, оштрафовали Рубрики: Автотранспорт





Ребенок сидел на коленях женщины и фактически управлял автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Женщина почти не контролировала движение машины, позволяя ребенку самому перестраиваться из ряда в ряд. "Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". @ariana_lopez_097 с детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?" - говорилось в подписи к видео.



Изучив ролик, столичные полицейские установили владелицу и предполагаемого водителя иномарки - 26-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии. На нее составлены два административных протокола, вина доказана пока только по одному - о нарушении требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Нарушительнице назначен штраф в 3 тысячи рублей. Второй протокол составлен по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права". Она предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Столичная Госавтоинспекция оштрафовала женщину, посадившую ребенка за руль внедорожника во время движения по МКАД, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Видео с мальчиком за рулем Gelandewagen было опубликовано в Instagram и разошлось по СМИ в минувшие выходные. Позже запись удалили.Ребенок сидел на коленях женщины и фактически управлял автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Женщина почти не контролировала движение машины, позволяя ребенку самому перестраиваться из ряда в ряд. "Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". @ariana_lopez_097 с детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?" - говорилось в подписи к видео.Изучив ролик, столичные полицейские установили владелицу и предполагаемого водителя иномарки - 26-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии. На нее составлены два административных протокола, вина доказана пока только по одному - о нарушении требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Нарушительнице назначен штраф в 3 тысячи рублей. Второй протокол составлен по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права". Она предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 ноября 2017 г. Полиция начала проверку после видео с катающимся по МКАД четырехлетним ребенком

На появившейся в интернете видеозаписи малолетний мальчик сидит на коленях у женщины и ведет автомобиль. При этом видно, что машина движется на большой скорости и перестраивается из ряда в ряд.

