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Женщину, давшую ребенку рулить внедорожником Gelandewagen на МКАД, оштрафовали
30 ноября 2017 г. | Время публикации 11:32
Рубрики: Автотранспорт  
 
Столичная Госавтоинспекция оштрафовала женщину, посадившую ребенка за руль внедорожника во время движения по МКАД, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Видео с мальчиком за рулем Gelandewagen было опубликовано в Instagram и разошлось по СМИ в минувшие выходные. Позже запись удалили.

Ребенок сидел на коленях женщины и фактически управлял автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Женщина почти не контролировала движение машины, позволяя ребенку самому перестраиваться из ряда в ряд. "Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". @ariana_lopez_097 с детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?" - говорилось в подписи к видео.

Изучив ролик, столичные полицейские установили владелицу и предполагаемого водителя иномарки - 26-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии. На нее составлены два административных протокола, вина доказана пока только по одному - о нарушении требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Нарушительнице назначен штраф в 3 тысячи рублей. Второй протокол составлен по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права". Она предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
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