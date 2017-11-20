На юго-востоке Москвы перекрыли часть Люблинской улицы из-за строительства метро

20 ноября 2017 г. Схема движения в районе главного входа в парк "Сокольники" изменится на 2 года

С 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019-го закроется Сокольническая площадь. На пяти улицах изменится направление движения. С 31 января по 31 марта 2018 года на Стромынке закроются две полосы движения из четырех.