На юго-востоке Москвы перекрыли часть Люблинской улицы из-за строительства метро

Участок Люблинской улицы на юго-востоке столицы перекрыли на сутки в связи с работами по строительству Третьего пересадочного контура метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве уточнили, что перекрыт участок Люблинской улицы от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы. "Просим водителей выбирать маршруты объезда. Объехать перекрытый участок можно через улицу Саратовская, Остаповский проезд и Волжский бульвар", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на минувшей неделе изменилась схема движения в районе Сокольнической площади, где строится станция метро "Стромынка". С 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019-го закроется сама Сокольническая площадь, а с 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынке закроются две полосы движения из четырех. Перемены также затронут еще несколько улиц
.
Предполагается, что первый участок второго кольца метро будет запущен до конца текущего года, а полностью кольцо замкнется в 2020 году. На нем будет 31 станция, а общая протяженность линии составит 66,7 километра. В мэрии ожидают, что Третий пересадочный контур разгрузит центральные участки метрополитена на 20-25 процентов. Стоимость реализации проекта, согласно последним данным, превысит
500 миллиардов рублей.