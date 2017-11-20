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На юго-востоке Москвы перекрыли часть Люблинской улицы из-за строительства метро
30 ноября 2017 г. | Время публикации 18:21 | Последние изменения 18:25
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Участок Люблинской улицы на юго-востоке столицы перекрыли на сутки в связи с работами по строительству Третьего пересадочного контура метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что перекрыт участок Люблинской улицы от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы. "Просим водителей выбирать маршруты объезда. Объехать перекрытый участок можно через улицу Саратовская, Остаповский проезд и Волжский бульвар", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на минувшей неделе изменилась схема движения в районе Сокольнической площади, где строится станция метро "Стромынка". С 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019-го закроется сама Сокольническая площадь, а с 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынке закроются две полосы движения из четырех. Перемены также затронут еще несколько улиц.

Предполагается, что первый участок второго кольца метро будет запущен до конца текущего года, а полностью кольцо замкнется в 2020 году. На нем будет 31 станция, а общая протяженность линии составит 66,7 километра. В мэрии ожидают, что Третий пересадочный контур разгрузит центральные участки метрополитена на 20-25 процентов. Стоимость реализации проекта, согласно последним данным, превысит 500 миллиардов рублей.
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