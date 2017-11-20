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В Химках рабочие размораживали паяльником рулонные газоны и укладывали их на снег
30 ноября 2017 г. | Время публикации 13:45
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Алексей Дмитриев / Facebook
В подмосковных Химках рабочие во время запоздалого благоустройства сквера размораживали паяльными лампами обледеневшие рулонные газоны и укладывали их прямо на снег. Об этом написал в своем Facebook химкинский активист Алексей Дмитриев, сопроводив запись фотографиями и видео.

"Такое передовое и могучее благоустройство общественная комиссия увидела в сквере имени Рубцовой в Химках, где за немалые федеральные и региональные бюджетные деньги ведется, кхем, благоустройство", - комментирует автор поста. Как следует из муниципального контракта, стоимость озеленения и благоустройства сквера имени Марии Рубцовой составляет 117,5 миллиона рублей. При этом работы должны были завершиться не позднее 30 октября.



В комментариях к посту пишут, что подобное наблюдается и в Москве. "У нас в сквере на Варшавке тоже в мороз укладывали, часть уложили, часть пропала. Укладывали не разравнивая землю. Весной оголилась красота - бугристые жёлтые полосы среди основного грунта", - рассказала одна из участниц обсуждения в группе "Московская городская коалиция".

В столичном регионе также часто практикуется укладка плитки и асфальта в непогоду. Дорожники объясняли, что асфальт кладется даже в снег, чтобы не оставлять улицу с открытым нижнем слоем: он быстро разрушится. Весной, по уверениям коммунальщиков, покрытие меняют уже с соблюдением всех технологий.
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