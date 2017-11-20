В Химках рабочие размораживали паяльником рулонные газоны и укладывали их на снег Рубрики: Областная инфраструктура

Алексей Дмитриев / Facebook



"Такое передовое и могучее благоустройство общественная комиссия увидела в сквере имени Рубцовой в Химках, где за немалые федеральные и региональные бюджетные деньги ведется, кхем, благоустройство", - комментирует автор поста. Как следует из муниципального контракта, стоимость озеленения и благоустройства сквера имени Марии Рубцовой составляет 117,5 миллиона рублей. При этом работы должны были завершиться не позднее 30 октября.







В комментариях к посту пишут, что подобное наблюдается и в Москве. "У нас в сквере на Варшавке тоже в мороз укладывали, часть уложили, часть пропала. Укладывали не разравнивая землю. Весной оголилась красота - бугристые жёлтые полосы среди основного грунта", -



В столичном регионе также часто практикуется укладка плитки и асфальта в непогоду. Дорожники объясняли, что асфальт кладется В подмосковных Химках рабочие во время запоздалого благоустройства сквера размораживали паяльными лампами обледеневшие рулонные газоны и укладывали их прямо на снег. Об этом написал в своем Facebook химкинский активист Алексей Дмитриев, сопроводив запись фотографиями и видео."Такое передовое и могучее благоустройство общественная комиссия увидела в сквере имени Рубцовой в Химках, где за немалые федеральные и региональные бюджетные деньги ведется, кхем, благоустройство", - комментирует автор поста. Как следует из муниципального контракта, стоимость озеленения и благоустройства сквера имени Марии Рубцовой составляет 117,5 миллиона рублей. При этом работы должны были завершиться не позднее 30 октября.В комментариях к посту пишут, что подобное наблюдается и в Москве. "У нас в сквере на Варшавке тоже в мороз укладывали, часть уложили, часть пропала. Укладывали не разравнивая землю. Весной оголилась красота - бугристые жёлтые полосы среди основного грунта", - рассказала одна из участниц обсуждения в группе "Московская городская коалиция".В столичном регионе также часто практикуется укладка плитки и асфальта в непогоду. Дорожники объясняли, что асфальт кладется даже в снег , чтобы не оставлять улицу с открытым нижнем слоем: он быстро разрушится. Весной, по уверениям коммунальщиков, покрытие меняют уже с соблюдением всех технологий.



Предыдущая статья | Следующая статья

