"Сирия в Подмосковье": забытая военными авиационная академия имени Гагарина превратилась в разграбленные руины (ФОТО) Областная инфраструктура Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



Академия была основана в 1940 году, среди ее выпускников - 700 Героев Советского Союза, в том числе трижды и дважды герои, летчики-космонавты, маршалы авиации и главнокомандующие ВВС страны, рассказывает на своей странице в Facebook активистка











"Когда говорят об успехах ВКС в Сирии, вспоминайте эту разграбленную академию и снесенные корпуса, на месте которых только котлованы. Когда говорят о духовных скрепах - вспоминайте сданные на металлолом золотые буквы и звезды героев в Зале славы. Когда говорят о технических достижениях - вспоминайте горы "совершенно секретной" литературы, растоптанной на полу", - возмутилась активистка.



В своей публикации Мельникова также приводит комментарий историка архитектуры, кандидата искусствоведения Николая Васильева, который рассказал о самом здании. По его словам, академия являлась неотъемлемой частью ансамбля поселка, где хорошо сохранились здания, возведенные с начала 1930-х годов по единому генеральному плану.



"Здание симметричное четырехэтажное с квадратным внутренним двором и широко раскинувшимися боковыми крыльями. Главный фасад имеет достаточно строгую для своей эпохи отделку, что роднит его архитектуру с эпохой постконструктивизма или советской версии ар-деко. Наиболее монументально выполнен четырехколонный портик главного входа, решенный в стилизованном ордере с необычными капителями, напоминающими кокарды военной формы. К сожалению, первоначальная гамма нам неизвестна, но несомненно, она также была двухцветной. Хорошо сохранилась оконная и дверная столярка, парапеты, террасы портика, внутренние планировки", - рассказал эксперт.











Напомним, летом в подмосковном Красногорске в непосредственной близости от мемориала, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны, началось строительство коммерческого госпиталя, которому заказчики присвоили название "Красная звезда". Рабочие Расположенная в подмосковном Монино Военно-воздушная академия имени Гагарина, которая находится под управлением Министерства обороны РФ, к настоящему моменту фактически превратилась в руины. Минувшим летом военное ведомство отозвало охрану с территории учреждения, после чего здание подверглось тотальному разграблению и набегам вандалов. Активисты сетуют, что академия в своем нынешнем виде является наглядной демонстрацией цинизма, кроющегося в патриотических сводках, которыми переполнены государственные СМИ.Академия была основана в 1940 году, среди ее выпускников - 700 Героев Советского Союза, в том числе трижды и дважды герои, летчики-космонавты, маршалы авиации и главнокомандующие ВВС страны, рассказывает на своей странице в Facebook активистка Ольга Мельникова . По ее словам, академия также готовила командные кадры и являлась научным центром по разработке проблем оперативного искусства и тактики военно-воздушных сил, тактики родов авиации. "Наверное, именно поэтому ее решили "оптимизировать". Результат мы можем видеть на фотографиях", - заявила Мельникова."Когда говорят об успехах ВКС в Сирии, вспоминайте эту разграбленную академию и снесенные корпуса, на месте которых только котлованы. Когда говорят о духовных скрепах - вспоминайте сданные на металлолом золотые буквы и звезды героев в Зале славы. Когда говорят о технических достижениях - вспоминайте горы "совершенно секретной" литературы, растоптанной на полу", - возмутилась активистка.В своей публикации Мельникова также приводит комментарий историка архитектуры, кандидата искусствоведения Николая Васильева, который рассказал о самом здании. По его словам, академия являлась неотъемлемой частью ансамбля поселка, где хорошо сохранились здания, возведенные с начала 1930-х годов по единому генеральному плану."Здание симметричное четырехэтажное с квадратным внутренним двором и широко раскинувшимися боковыми крыльями. Главный фасад имеет достаточно строгую для своей эпохи отделку, что роднит его архитектуру с эпохой постконструктивизма или советской версии ар-деко. Наиболее монументально выполнен четырехколонный портик главного входа, решенный в стилизованном ордере с необычными капителями, напоминающими кокарды военной формы. К сожалению, первоначальная гамма нам неизвестна, но несомненно, она также была двухцветной. Хорошо сохранилась оконная и дверная столярка, парапеты, террасы портика, внутренние планировки", - рассказал эксперт.Напомним, летом в подмосковном Красногорске в непосредственной близости от мемориала, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны, началось строительство коммерческого госпиталя, которому заказчики присвоили название "Красная звезда". Рабочие разломали забор мемориала , а затем залили значительную часть его территории бетоном - там появились места для парковки персонала и пациентов клиники. При этом СМИ писали, что общественные слушания по проекту этого госпиталя были сорваны чиновниками.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 июня 2017 г. В Красногорске земли мемориала в память погибших в годы войны забетонировали под парковку для коммерческой клиники

В деревне Гольево вплотную к мемориалу строится коммерческий госпиталь. Рабочие разломали забор мемориала и залили значительную часть его территории бетоном, чтобы у сотрудников и посетителей клиники были места для парковки.

