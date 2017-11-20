Главу департамента природы Москвы на фоне вырубок в природных зонах наградили орденом "За спасение жизни на Земле"

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский получил орден "За спасение жизни на Земле", сообщает ИА REGNUM
со ссылкой на пресс-службу ведомства. В департаменте заявили, что чиновник награжден за "выдающийся вклад в дело охраны окружающей среды Московского региона", а также за создание и принятие под его руководством "модели новой экологической политики для столицы".
Награждение Кульбачевского происходило на фоне продолжающихся многочисленных скандалов, связанных со строительством и варварскими работами по благоустройству на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Столичные градозащитники и борцы за экологию неоднократно обвиняли департамент в том, что его руководство либо смотрит на уничтожение природы сквозь пальцы, либо и вовсе поощряет этот процесс.
Один из последних таких скандалов связан с ситуацией в Мневниковской пойме, где на участке природно-исторического парка "Москворецкий" началось строительство зоны досмотра большегрузного транспорта в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. При этом работы велись не на том участке, который был указан в проекте, а почти на километр южнее. "Мы имеем сговор на городском уровне. Департамент городского имущества осознанно передал в аренду не тот участок, который предусмотрен проектом. АО "Лужники" (заказчик строительства) и подрядчик "Астерос" осознанно приступили к строительству не в том месте, не по тому проекту, без ордеров и разрешений. Департамент природопользования закрыл на стройку глаза", - возмущался
активист Иван Ежиков.
В октябре около 500 москвичей встали живой цепью
вокруг Иваньковского пруда в парке "Покровское-Стрешнево" в знак протеста против планов властей спустить из него воду и замостить бетоном. Во время флешмоба москвичам удалось остановить незаконные работы в парке и заглушить мотор дизельного генератора. Рабочие не смогли показать никаких разрешительных документов на работы и не стали вступать в открытый конфликт с протестующими. В мэрии Москвы и департаменте природопользования ситуацию не прокомментировали.
В сентябре вандальное благоустройство пришло в парк 50-летия Октября. Работы там велись с грубейшими нарушениями
законодательства: при отсутствии государственной экологической экспертизы и согласования департамента природопользования. Виновных не раз привлекали к административной ответственности, в том числе и по линии департамента природы Москвы, однако работы там все равно продолжались.
Весной несколько инициативных групп москвичей, выступающих против застройки территории Крылатских холмов, объединились для совместных действий. Летом 2016 года арендатор участка решил установить забор вдоль велодорожки, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников. Ситуацией заинтересовалась
даже Генпрокуратура России.
В связи с происходящим в мае был создан Комитет спасения Москвы
, куда вошли независимые муниципальные депутаты и активисты. Особое беспокойство у комитета вызывает программа реновации. "Стихийная и бессистемная застройка, вызванная наложением реновации и правил землепользования и застройки (которые вдобавок становятся еще и необязательными для властей) приведет к сверхуплотнению Москвы, прогрессирующей деградации городской среды, росту дискомфорта, массовому уничтожению зеленых насаждений, гибели ООПТ и в целом – к резкому ухудшению качества жизни москвичей", - говорилось в декларации градозащитников.