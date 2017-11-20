Главу департамента природы Москвы на фоне вырубок в природных зонах наградили орденом "За спасение жизни на Земле"

19 мая 2017 г. Муниципальные депутаты и активисты 44 районов создали "Комитет спасения Москвы"

Представители инициативных групп из 44 районов приняли декларацию, в которой обвинили чиновников в "градостроительных авантюрах", не приносящих заявленных результатов. Членом комитета спасения может стать любой москвич.