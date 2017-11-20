Пять человек госпитализированы после прорыва теплотрассы в Гольяново, один в крайне тяжелом состоянии

Пятеро из восьми пострадавших в результате аварии на тепломагистрали
в районе Гольяново находятся в больнице. Состояние одного 36-летнего мужчины оценивается как крайне тяжелое - у него серьезные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. Еще двое мужчин, 44 и 28 лет, с ожогами ног находятся в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Состояние двух пострадавших 30 и 46 лет, также получивших ожоги ног, удовлетворительное. Еще трое мужчин от госпитализации отказались.
Вечером 29 ноября в районе пересечения Иркутской и Байкальской улиц прорвало трубу теплосети, из-за чего пришлось перекрывать движение. По неофициальным данным, без тепла осталось более двух тысяч жилых домов, где проживают свыше миллиона человек. Минэнерго России и столичные власти заявляли, что температура упала примерно в 900 домах, которые были переведены на теплоснабжение по резервной схеме.
При этом "никаких отключений потребителей нет", утверждал глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. По его словам, власти не зафиксировали "серьезного понижения" температуры в жилых домах, которые обеспечивались теплом по резервной схеме. Однако жители Гольяново, Сиреневого бульвара и 3-й Парковой улицы в Измайлово рассказывали ТАСС, что в их квартирах не было тепла и горячей воды.
Около пяти утра 30 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отчитался, что последствия аварии ликвидированы, и тепло поступает в штатном режиме. Изучением причин аварии займется специальная комиссия. Проверку также проводит Главное следственное управление СК по Москве, сообщается на сайте
ведомства.
По словам Гасангаджиева, никаких внешних вмешательств в систему не было, поврежденный участок теплотрассы проходил диагностику и испытания летом. В "Мосэнерго" сообщили, что ТЭЦ-23, недалеко от которой произошел разрыв, работает в штатном режиме, аварий на генерирующем оборудовании электростанции не было.