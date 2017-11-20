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В Печатниках машина сбила девочку на переходе, об опасности которого чиновникам говорят не первый год
30 ноября 2017 г. | Время публикации 16:35 | Последние изменения 20:06
Рубрики: Происшествия, Дети  
 
Moscow-Live.ru
В столичном районе Печатники на улице Кухмистерова автомобиль сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подобные инциденты на этом переходе происходят уже не первый год, а потому местные активисты неоднократно обращались к городским властям с просьбой повысить меры безопасности на данном участке дороги. Чиновники, впрочем, либо игнорировали проблему, либо и вовсе утверждали, что ее не существует.

Как отмечает у себя в блоге градозащитник Рустам Билялов, он еще в 2015 году направил обращение в мэрию, в котором указал на опасность перехода на улице Кухмистерова. Однако в 2016 году глава управы Печатников Сергей Григорьев объявил, что недалеко от пешеходного перехода уже установлены две опоры городского освещения, а потому никаких дополнительных мер безопасности не требуется.

По словам Билялова, мачты освещения находятся далеко от "зебры", а потому переход очень плохо освещен. Случай с семилетней девочкой же произошел там как раз в темное время суток. Активист также указывал на то, что с обеих сторон от перехода организованы парковочные карманы, и простаивающие там автомобили сильно ограничивают видимость как водителям, так и пешеходам. "До сих пор никаких дополнительных мер для повышения безопасности этого пешеходного перехода так и не было принято. На переходе все осталось по-прежнему", - констатировал Билялов.

Муниципальный депутат района Печатники Максим Мотин, в свою очередь, обратил внимание на то, как инцидент со сбитой девочкой прокомментировал Вячеслав Хрипунов, участвовавший в сентябрьских выборах в местный совет депутатов. Он, в частности, заявил, что "в этой ситуации вина лежит в первую очередь на родителях", и к ним "должны быть применены меры со стороны органов опеки".

"Я в шоке. Этому чучелу, каюсь, написал прямо, что он идиот и дебил. Девочка была не одна, она переходила дорогу со старшей сестрой. Последняя чудом не попала под колеса", - возмутился Мотин. Между тем Рустам Билялов в беседе с NEWSmsk.com рассказал, что пострадавшая в результате ДТП девочка к настоящему моменту пришла в сознание, у нее зафиксированы ушибы головы и сломана нога.
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