"Яблоко" призвало ФАС разобраться с закупкой для Москвы туалетов на 2,25 миллиарда рублей Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По словам юристов ЦАП, в закупке нет обоснования цены, описания предмета и адресного перечня работ, а вместо проектно-сметной документации приложена пустая страница. Кроме того, общественное обсуждение закупки проходило всего один день. Сейчас проходит второй этап общественного обсуждения.



В "Яблоке" также добавили, что лот закупки неоправданно укрупнен: сумма обеспечения участия в аукционе составляет 112,7 миллиона рублей, а для заключения контракта нужно предоставить обеспечение на 338 миллиона рублей. "Участвовать в закупке смогут только крупные компании, что тоже ограничивает конкуренцию", - говорится на сайте партии.



Лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин потребовал отменить аукцион, привлечь заказчика к ответственности и разбить закупку на отдельные округа Москвы. С соответствующим заявлением политик обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Тендер на закупку туалетов для столицы общей стоимостью 2,25 миллиарда рублей, который объявило казенное учреждение Москвы "УКРиС", нарушает закон о контрактной системе. К такому выводу пришел Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" , проанализировав документы на официальном портале госзакупок.По словам юристов ЦАП, в закупке нет обоснования цены, описания предмета и адресного перечня работ, а вместо проектно-сметной документации приложена пустая страница. Кроме того, общественное обсуждение закупки проходило всего один день. Сейчас проходит второй этап общественного обсуждения.В "Яблоке" также добавили, что лот закупки неоправданно укрупнен: сумма обеспечения участия в аукционе составляет 112,7 миллиона рублей, а для заключения контракта нужно предоставить обеспечение на 338 миллиона рублей. "Участвовать в закупке смогут только крупные компании, что тоже ограничивает конкуренцию", - говорится на сайте партии.Лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин потребовал отменить аукцион, привлечь заказчика к ответственности и разбить закупку на отдельные округа Москвы. С соответствующим заявлением политик обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).



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