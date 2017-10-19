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"Яблоко" призвало ФАС разобраться с закупкой для Москвы туалетов на 2,25 миллиарда рублей
30 октября 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Тендер на закупку туалетов для столицы общей стоимостью 2,25 миллиарда рублей, который объявило казенное учреждение Москвы "УКРиС", нарушает закон о контрактной системе. К такому выводу пришел Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко", проанализировав документы на официальном портале госзакупок.

По словам юристов ЦАП, в закупке нет обоснования цены, описания предмета и адресного перечня работ, а вместо проектно-сметной документации приложена пустая страница. Кроме того, общественное обсуждение закупки проходило всего один день. Сейчас проходит второй этап общественного обсуждения.

В "Яблоке" также добавили, что лот закупки неоправданно укрупнен: сумма обеспечения участия в аукционе составляет 112,7 миллиона рублей, а для заключения контракта нужно предоставить обеспечение на 338 миллиона рублей. "Участвовать в закупке смогут только крупные компании, что тоже ограничивает конкуренцию", - говорится на сайте партии.

Лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин потребовал отменить аукцион, привлечь заказчика к ответственности и разбить закупку на отдельные округа Москвы. С соответствующим заявлением политик обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
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Понедельник, 30 октября 2017 г. // Последняя новость 16:00
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