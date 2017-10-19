Столичный ипподром отреставрируют и сохранят

27 октября 2017 г. Активисты продолжают протестовать против застройки столичного ипподрома

Руководство ипподрома открестилось от проекта с небоскребами и предложило два альтернативных, якобы не предусматривающих масштабной застройки. Между тем любой из них означает гибель ипподрома и столичного конезаводства в целом.