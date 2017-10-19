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Столичный ипподром отреставрируют и сохранят
30 октября 2017 г. | Время публикации 13:19
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Московский ипподром отреставрируют, сохранив его исторический облик. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, плотной застройки на территории ипподрома не будет. "Максимально ипподром должен быть сохранен в первозданном виде", – пояснил Собянин, отметив при этом, что необходимо вкладывать средства в поддержание порядка, реставрацию и ремонт ипподрома. Мэр отметил, что городские власти рассматривают два варианта финансирования реставрационных работ. "Мы предлагаем на выбор собственнику: либо он пусть сам делает либо мы готовы забрать и отреставрировать объект", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что часть территории ипподрома могут застроить жильем: основную часть конюшенного хозяйства вынесут за пределы центра столицы, а на освободившейся и прилегающей территориях ипподрома появятся небоскребы высотой до двадцати одного этажа, высотный деловой центр и несколько новых магистралей. Заказчиком концепции значилось ОАО "Росипподромы".

Впоследствии в руководстве ипподрома заявили, что такой проект не рассматривается, а на высвобожденных территориях появятся детская конноспортивная школа, ветеринарная клиника, часовня и многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом, гостиница для наездников и жокеев, гостевые конюшни, подземный паркинг, новые трибуны и рекреационно-парковая зона. Эксперты отмечают, что любое строительство означает гибель ипподрома и российского коневодства в целом. Кроме того, конюшни ипподрома находятся в плачевном состоянии, а руководство заключает договоры с арендаторами на 11 месяцев: по словам экспертов, это делается лишь с целью выкинуть коневладельцев, если на эти земли придет застройщик. Защитники старой Москвы, в свою очередь, отмечают, что новое строительство не впишется в существующий архитектурный ансамбль.
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