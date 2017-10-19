Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в столице сегодня Рубрики: Погода

NEWSmsk.com



Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников, здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, головокружение, раздражительность, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют следить за самочувствием, совершать прогулки на свежем воздухе, при ухудшении состояния воспользоваться препаратами, назначенными лечащим врачом. В начале недели москвичей ожидает рекордно низкое атмосферное давление. Как сообщает Метеобюро Москвы и области , к середине дня атмосферное давление в столице достигнет 722 миллиметра ртутного столба, что на 26 единиц ниже нормального.Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников, здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, головокружение, раздражительность, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют следить за самочувствием, совершать прогулки на свежем воздухе, при ухудшении состояния воспользоваться препаратами, назначенными лечащим врачом.



Предыдущая статья | Следующая статья

