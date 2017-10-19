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Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в столице сегодня
30 октября 2017 г. | Время публикации 10:13 | Последние изменения 10:49
Рубрики: Погода  
 
NEWSmsk.com
В начале недели москвичей ожидает рекордно низкое атмосферное давление. Как сообщает Метеобюро Москвы и области, к середине дня атмосферное давление в столице достигнет 722 миллиметра ртутного столба, что на 26 единиц ниже нормального.

Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников, здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, головокружение, раздражительность, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют следить за самочувствием, совершать прогулки на свежем воздухе, при ухудшении состояния воспользоваться препаратами, назначенными лечащим врачом.
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Понедельник, 30 октября 2017 г. // Последняя новость 16:00
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