Путин открыл в Москве мемориал жертвам политических репрессий

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, принял участие в церемонии открытия мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", сообщает ТАСС. Указ о возведении этого памятника глава государства подписал в сентябре 2015 года.
В ходе своего выступления Путин напомнил про исторические факты, когда "каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок". "Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более - невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа", - подчеркнул он.- "Алексей Мельников: "Однозначно преступное прошлое"
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"В истории нашей страны, как и в любой другой, немало сложных, противоречивых этапов. О них спорят, их обсуждают, предлагают разные подходы для объяснения тех или иных событий. Это естественный процесс познания истории и поиска истины, но когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может", - отметил президент.
Путин также добавил, что политические репрессии стали трагедией для российского общества, "жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию", последствия которого страна ощущает до сих пор. "Наш долг - не допустить забвения. Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению", - заключил глава государства.
"Стена скорби" находится на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Монумент представляет собой 30-метровую бронзовую стену со множеством взмывающих ввысь безликих фигур. По краям расположены рельефные скрижали со словом "Помни" на разных языках. Площадь перед монументом выложена камнями, привезенными из мест, где находились лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.
Полная стоимость памятника составляет 460 миллионов рублей. Первоначально планировалось, что 300 миллионов из этой суммы выделит правительство Москвы, а остальные средства будут собраны за счет народных и корпоративных пожертвований. Летом, впрочем, стало ясно, что сумма пожертвований намного уступает необходимой
. В результате городу пришлось взять недостающие затраты на себя.
Отметим, что подготовка к открытию мемориала шла на фоне продолжающихся споров
о деятельности Иосифа Сталина. Согласно июльскому опросу ВЦИОМ, проведенному совместно с Музеем истории ГУЛАГа, 43% россиян оправдывают сталинские репрессии, считая их вынужденной мерой. 49% всех опрошенных назвали репрессии ничем не оправданными преступлениями против человечности.