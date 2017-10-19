Причиной крупного пожара в ТЦ "Синдика" 8 октября стал поджог

11 октября 2017 г. "КП": "Синдику" обещают выстроить заново, но арендаторы не готовы ждать

По словам арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика", в здании не соблюдались противопожарные нормы. В администрации центра заявили, что его будут строить заново, однако за время стройки большинство арендаторов попросту разорится.