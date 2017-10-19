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Причиной крупного пожара в ТЦ "Синдика" 8 октября стал поджог
30 октября 2017 г. | Время публикации 14:20
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Эксперты-криминалисты окончательно установили, что причиной крупного пожара в подмосковном торговом центре "Синдика" стал поджог. Об этом РИА "Новости сообщил источник в экстренных службах.

"Все работы по "Синдике" завершили, причина пожара - поджог", - сказал собеседник агентства. По его словам, материалы проведенных исследований и экспертиз переданы в полицию.

Возгорание на рынке "Синдика" началось днем 8 октября. К моменту прибытия пожарных площадь пожара уже составляла около тысячи квадратных метров. Очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Кроме того, на подземной парковке комплекса под воздействием высоких температур взорвалось несколько автомобилей.

Тушение огня осложнялось его стремительным распространением. Огонь по вентиляционным шахтам вышел на кровлю и в другие помещения общей площадью в 35 тысяч квадратных метров, окончательно пожар удалось потушить лишь спустя два дня. Продавцы рынка рассказали, что в ТЦ не было полноценной системы пожаротушения, а часть площади парковки была занята под склады, где хранилось множество пожароопасного материала. Тем не менее версия поджога стала основной с самого начала, поскольку на нее указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пожара.

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