Эксперт: реновация грозит столичным девелоперам потерей половины рынка

26 мая 2017 г. СМИ: реновация обрушит цены по всему столичному рынку недвижимости

Падение цен и спроса может коснуться не только квартир в сносимых домах, но и в соседствующих с ними зданиях. А резкий рост объемов ввода в отдельно взятых районах кардинально изменит цены на новостройки.