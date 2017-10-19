Эксперт: реновация грозит столичным девелоперам потерей половины рынка

Московская программа реновации может обернуться для девелоперов потерей половины рынка коммерческого жилья, считают эксперты. Частных застройщиков вытеснит мэрия, которой придется построить и продать почти 22 миллиона квадратных метров, чтобы вернуть в бюджет требуемые для переселения полтора триллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсант"
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Компания Sberbank CIB предупредила застройщиков о снижении емкости рынка продаж в Москве из-за программы реновации. В отчете компании говорится, что текущий спрос в новом жилье оценивается в три миллиона квадратных метров в год, включая долю девелоперов: чтобы обеспечить безубыточность программы, стоимость которой оценивается в полтора триллиона рублей, городу нужно построить и продать в общей сложности 21,9 миллиона "квадратов", или по полтора миллиона в год вместо нынешних 0,8 миллиона. Между тем необходимого для этого роста спроса компания не видит.
По словам экспертов, застройщикам придется подстраиваться под изменения, так как у города будет очевидное конкурентное преимущество из-за локаций проектов, а распоряжаться землей на месте снесенных домов будет исключительно мэрия. сужение рынка коммерческих девелоперов станет заметным после 2023 года, когда в продаже должны появиться "излишки" площадей, построенных по программе реновации. Сами девелоперы полагают, что прогнозировать последствия для рынка на ближайшие годы рано.
В то же время другие эксперты отмечают, что с появлением нового крупного игрока и ужесточением конкуренции произойдет либо перераспределение текущего спроса в пользу города, либо увеличение объема спроса на фоне снижения цен: также возможно увеличение общих объемов рынка недвижимости на фоне общего роста доходов. Последнее, впрочем, довольно маловероятно: более 2,5 тысяч квартир в новостройках Москвы не раскупаются более двух лет
, даже несмотря на солидные скидки и бонусы.