После ЧП на Варшавском шоссе в столице могут появиться правила проведения квестов

26 октября 2017 г. СК расследует инцидент с участниками хоррор-квеста, под которыми провалился пол

Группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз, трое из участников доставлены в больницу с ушибами. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.