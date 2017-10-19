После ЧП на Варшавском шоссе в столице могут появиться правила проведения квестов

В Москве планируют ввести требования к сценариям квестов и помещениям, где проводят такие мероприятия. Об этом сообщил агентству "Москва"
председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.
По словам Палеева, в последнее время на заседание комиссии приглашались компании-организаторы квестов в Москве, которые должны были создать саморегулируемую организацию и разработать определенные правила проведения квестов. Теперь компании, вступившие в саморегулируемую организацию, станут регулировать эти правила и отслеживать нарушения со стороны небольших компаний.
Так, в разрабатываемые в настоящее время правила будут входить требования к помещениям для проведения квестов и требования к сценариям: меры по обеспечению безопасности участников квестов будут представлены в рамках заседания комиссии в Мосгордуме или круглого стола.
Поводом для разработки таких документов стал, в частности, недавний несчастный случай с участниками квеста в здании на Варшавском шоссе. Группа из восьми человек во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз
, трое из участников игры были доставлены в больницу с ушибами. По мнению следователей, организаторы квеста не позаботились должным образом о безопасности участников.