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После ЧП на Варшавском шоссе в столице могут появиться правила проведения квестов
30 октября 2017 г. | Время публикации 08:40
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В Москве планируют ввести требования к сценариям квестов и помещениям, где проводят такие мероприятия. Об этом сообщил агентству "Москва" председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

По словам Палеева, в последнее время на заседание комиссии приглашались компании-организаторы квестов в Москве, которые должны были создать саморегулируемую организацию и разработать определенные правила проведения квестов. Теперь компании, вступившие в саморегулируемую организацию, станут регулировать эти правила и отслеживать нарушения со стороны небольших компаний. Так, в разрабатываемые в настоящее время правила будут входить требования к помещениям для проведения квестов и требования к сценариям: меры по обеспечению безопасности участников квестов будут представлены в рамках заседания комиссии в Мосгордуме или круглого стола.

Поводом для разработки таких документов стал, в частности, недавний несчастный случай с участниками квеста в здании на Варшавском шоссе. Группа из восьми человек во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз, трое из участников игры были доставлены в больницу с ушибами. По мнению следователей, организаторы квеста не позаботились должным образом о безопасности участников.

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