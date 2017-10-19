Кольца с функциями карты "Тройка" начали продавать в столичном метро

Керамические кольца
с функцией карты "Тройка" поступили в продажу на стойке "Живое общение" на станции метро "Пушкинская" и в флагманском магазине на станции метро "Маяковская". Об этом агентству "Москва"
сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.
По словам чиновника, первый тираж колец составит всего 500 штук. Дальнейшие объемы выпуска колец будут зависеть от спроса. Стоимость кольца "Тройки" составит 2200 рублей: столь высокая цена объясняется тем, что "кольцо - это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение". Ранее в продажу поступили браслеты с функцией карты "Тройка": первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен в течение нескольких часов
. Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд в метрополитене, на Московском центральном кольце и в наземном транспорте.
Напомним, летом прошлого года московскую "Тройку" начали выпускать в виде брелока
, но получить ее можно было только в подарок при покупке билетов "Единый" на 90 или 365 дней. Тогда же появилась и подмосковная "Стрелка" в виде брелока. В конце апреля этого года брелок, объединяющий в себе возможности транспортных карт Москвы и Подмосковья "Тройка" и "Стрелка", появился в свободной продаже
в обычных местах распространения "Тройки" и "Стрелки".