Кольца с функциями карты "Тройка" начали продавать в столичном метро

18 октября 2017 г. Все поступившие в продажу браслеты с чипами карты "Тройка" разошлись за несколько часов

В руководстве столичного метрополитена отметили, что сегодня в продажу поступила пилотная партия в количестве 500 экземпляров. Новая партия поступит в продажу в конце месяца.