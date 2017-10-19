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Неизвестный сжег квартиру московского судьи по гражданским делам
30 октября 2017 г. | Время публикации 17:33 | Последние изменения 17:39
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В столице неизвестный обокрал судью по гражданским делам Мосгорсуда, а затем поджег его квартиру, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в квартире было обнаружено три отдельных очага возгорания на площади пять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 28 октября в квартире на Ленинском проспекте. Следователи установили, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов, а затем совершил поджог, чтобы уничтожить жилище.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела - о краже и умышленном повреждении имущества. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Вторник, 31 октября 2017 г. // Последняя новость 30 октября 2017 г. 20:00
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