Неизвестный сжег квартиру московского судьи по гражданским делам Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел утром 28 октября в квартире на Ленинском проспекте. Следователи установили, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов, а затем совершил поджог, чтобы уничтожить жилище.



По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела - о краже и умышленном повреждении имущества. Обстоятельства инцидента выясняются. В столице неизвестный обокрал судью по гражданским делам Мосгорсуда, а затем поджег его квартиру, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в квартире было обнаружено три отдельных очага возгорания на площади пять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.Инцидент произошел утром 28 октября в квартире на Ленинском проспекте. Следователи установили, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов, а затем совершил поджог, чтобы уничтожить жилище.По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела - о краже и умышленном повреждении имущества. Обстоятельства инцидента выясняются.



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