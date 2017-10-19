Закрытие конечных станций Таганско-Краснопресненской линии спровоцировало очередной коллапс

Закрытие станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии до 4 ноября
обернулось очередным коллапсом. Автомобили стоят в пробках из-за выделенных полос для бесплатных автобусов и пытаются выехать на "выделенку" вопреки правилам. А многие москвичи вообще не знали о закрытии станций, сообщает канал "360 градусов"
.
На фото и видео видны толпы, которые высаживаются у крайних работающих станций "Кузьминки" и "Выхино". "На отдельной полосе для автобусов М, стоит пробка из этих же автобусов. Людей высаживают за 500 метров от метро. Съезды с МКАД закрыты в обе стороны на рязанский проспект и волгоградский проспект.(ни какой информации в СМИ заранее, в ночь на 28 закрыли знаки временными) Сужен волгоградский проспект до двух полос", - жалуется
один из пользователей Instagram.(Орфография сохранена - прим. Msk.Newsru.com
).
Особенно тяжело добираться до метро жителям Московской области, один из очевидцев рассказал что его обычный путь вместо 40 минут занял 2,5 часа. Часть пассажиров при этом не знали, что станции метро закрыты, и люди выходили на станции "Котельники". Многие выходили из общественного транспорта и шли до метро пешком несколько километров. А водители, несмотря на запрет, пытались выехать на выделенную полосу: из-за плотного потока машин автобусы "М" не могли выехать на предназначенную для них полосу.
На станции "Кузьминки" возникла давка при входе в вестибюль, хотя сотрудники метрополитена объявляли, что вход с противоположной стороны пуст. "Но уставшим людям, наверно, уже было лениво пройти 100 метров до нее", — пишет очевидец. Люди боятся, что из-за пробок и закрытых станций не смогут вечером нормально добраться к себе домой.