Закрытие конечных станций Таганско-Краснопресненской линии спровоцировало очередной коллапс

28 октября 2017 г. С 28 октября по 3 ноября закрыты три станции южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро

С 28 октября по 3 ноября станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закрыты для пассажиров.