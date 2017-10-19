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Сергей Собянин объявил о завершении программы "Моя улица"
30 октября 2017 г. | Время публикации 13:44
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Сергей Собянин объявил об окончании столичной программы благоустройства "Моя улица" в интервью телеканалу "Москва 24" . По его словам, в дальнейшем власти города займутся планомерным благоустройством территорий.

Мэр напомнил, что программа создавалась как уникальный проект комплексного благоустройства исторического центра Москвы. "По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены", - сказал Собянин.

Напомним, летом этого года вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что благоустройство столицы будет бесконечным, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать. Недавно в одобренный проект городского бюджета на ближайшие три года были включены еще 94,5 миллиарда рублей, которые планируется потратить на программу благоустройства. По данным РБК, в следующем году расходы на программу составят 33,3 миллиарда рублей, в 2019-м - 30,6 миллиарда, а в 2020 году - 30,5 миллиарда рублей.

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