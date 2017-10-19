Сергей Собянин объявил о завершении программы "Моя улица"

12 октября 2017 г. Власти Москвы потратят еще 95 миллиардов рублей на программу благоустройства "Моя улица"

Программа продлится как минимум до 2020 года, расходы на нее уже заложены в проект столичного бюджета на ближайшие три года. По факту благоустройство будет бесконечным, - это неоднократно подчеркивали в мэрии.